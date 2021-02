Aggretsuko: in arrivo il gioco in scatola

In arrivo per Renegade Game Studios il gioco in scatola Aggretsuko Work/Rage Balance, gioco di carte non collezionabile dedicato all’impiegata panda rosso protagonista dell’omonima serie Netflix.

Aggretsuko Work/Rage Balance è un gioco di carte dal ritmo serrato per 3-6 giocatori, in cui quest’ultimi vestiranno i panni di miti impiegati del reparto contabilità di un’azienda giapponese. Parimenti a Retsuko anche i giocatori dovranno confrontarsi con la propria rabbia interiore nascosta, pronta ad esplodere non appena si supererà una certa soglia di frustrazione. Lo stato di Rabbia (con tanto di furia black metal, come avviene nel cartone) aiuterà a dare un sollievo temporaneo al carico di lavoro del malcapitato di turno, ma ovviamente lo scoppio d’ira porterà delle conseguenze in un secondo momento tutt’altro che positive.

Il gioco oltre a ricalcare le dinamiche dell’ufficio di Retsuko offrirà la possibilità di incontrare gli iconici colleghi del panda rosso come ad esempio il terribile capo ufficio Ton, la direttrice Gori e Kabae.

Il gioco si svolgerà in un arco di cinque turni, ognuno dei quali rappresenterà i cinque giorni lavorativi della settimana. Ai giocatori l’arduo compito di portare a termine tutto il carico di lavoro a loro assegnato, cercando di non sforare, riuscendo a scartare tutte le carte della propria mano. Solo il primo giocatore che riuscirà a completare la propria mano (ovvero il proprio lavoro della giornata) decreterà la fine della giornata. Tutti gli altri impiegati dovranno contare le carte rimaste in mano e registrare le ore extra che devono all’azienda.

Aggretsuko Work/Rage Balance sarà disponibili, in inglese, a partire dal 3 marzo 2021 e avrà un prezzo di 20 dollari.

Aggretsuko Work/Rage Balance è un altro titolo di Renegade Game Studios basato su una IP Sanrio Co. L’editore ha infatti pubblicato nel corso del 2020 Gudetama: The Tricky Egg Card Game, gioco con carte dedicato all’indolente ovetto di Sanrio.