L’evento in livestream di Netflix denominato Tudum Japan e andato in onda domenica 25 settembre 2022 ha rivelato la data di uscita della quinta stagione dell’amato anime Aggretsuko (di cui potete recuperare il coloratissimo Funko POP su Amazon): febbraio 2023. La nuova stagione sarà anche l’ultima e si concentrerà su Retsuko in corsa per la carica di prestigio. Dell’esistenza di una quinta stagione si era già compreso con la fine della quarta stagione a dicembre 2021, e infatti ritornerà non solo tutto il cast originale, ma anche Rareko nei panni di direttore artistico per Fanworks.

Sei anni di grandi successi stanno per giungere al termine

Ricordiamo che Retsuko è una panda rossa di 25 anni che lavora nel reparto contabilità dell’azienda dei suoi sogni. Ma si scopre che è costretta a continuare a svolgere compiti sempre più impossibili per ordine dei suoi superiori e colleghi. Non riesce a rispondere ai soprusi, quindi è classico vederla sfogarsi al karaoke da sola e cantare death metal.

Il primo anime sul sopracitato personaggio (antecedente all’anime di Netflix) venne presentato in anteprima nell’aprile 2016 all’interno del programma Ō-sama no Brunch della TBS del sabato mattina e ha mandato in onda nuovi episodi a cadenza settimanale fino a marzo 2018. La prima stagione in streaming Netflix aveva ben 10 episodi e fu presentata in anteprima mondiale nell’aprile del 2018. Rareko, il regista e direttore artistico del precedente anime Agressive Retsuko e di Yawaraka Sensha, prese nuovamente in mano le redini del progetto dirigendo la prima stagione della nuova produzione Netflix presso Fanworks e si dedicò anche alla scrittura delle sceneggiature.

Grazie al grande successo di pubblico e di critica su Netflix, l’anime ebbe un episodio natalizio mostrato per la prima volta a dicembre del 2018 e meno di un anno dopo, ovvero a giugno del 2019, si ebbe la seconda stagione. La terza stagione arrivò sempre su Netflix nell’agosto del 2020, poi a causa di problemi produttivi legati al Covid-19, si dovette attendere dicembre 2021 per la quarta stagione. Ora non resta che attendere, quindi, la quinta e ultima stagione a febbraio dell’anno prossimo.