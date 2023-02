Un tenerissimo panda rosso pensato per i bambini, che urla la sua rabbia e la sua frustrazione in puro death metal, dopo una giornata qualunque in un ufficio capitanato da un maiale. Questa è soltanto la premessa per spiegare perché guardare Aggretsuko su Netflix, ma in realtà le motivazioni sono svariate e stagione dopo stagione, aumentano sempre di più. Un anime adorabile, accattivante, originale, sorprendentemente anticapitalista ed eccentrico, che dietro un aspetto “kawaii” (“carino” in giapponese) ha l’anima cruda e autentica della realtà.

I motivi per cui recuperare e guardare Aggretsuko su Netflix

Aggressive Retsu

Siamo sicuri che sin dalla prima stagione di Aggretsuko alcuni si siano fatti ingannare dall’aspetto di questa dolce, carina, piccola panda dal nome Retsuko. D’altronde, il sospetto era plausibile: Aggretsuko trae origine dalla stessa casa di produzione di Hello Kitty, essendo basata sull’omonimo personaggio creato da “Yeti” per la Sanrio. Ma la serie Netflix di questa adorabile creaturina è tutt’altro che per un pubblico infantile. Sotto quella pelliccia morbida, si nasconde un’anima furiosa e aggressiva. La vera natura della serie, infatti, è di una tragicommedia intelligente che mostra (e spesso critica) la vita da adulti in Giappone, tra uffici, capitalismo, sessismo e ritmi forsennati.

Retsuko svolge un noioso lavoro da impiegata contabile in una monolitica azienda commerciale giapponese. La sua routine è svegliarsi al mattino, prendere la metro, andare in ufficio, preparare il tè al suo capo, sedersi davanti al computer, concedersi qualche chiacchiera con i colleghi e tornare a casa. Nel tragitto affaticato e stanco verso la propria dimora, dopo un’intera giornata trascorsa così, si concede a volte di dare libero sfogo alla sua passione più autentica, che le fa guadagnare quella parte di “aggressive” nel titolo, davanti al nome “Retsuko”: qualche serata karaoke in stile death metal. Piccola curiosità: Rareko, il creatore della serie di Aggretsuko presta la voce al suo personaggio in giapponese. È davvero lui che canta, o meglio, aggredisce il microfono.

Aggressive Real Life

Le (tante) difficoltà della vita adulta, altrimenti banali, monotone e deprimenti, vengono spazzate via dalle urla selvagge di questa piccola panda, dando così sfogo ai suoi sentimenti, mentre le chitarre macinano furiosamente in sottofondo. Nel corso delle stagioni, arrivate a cinque e (purtroppo) alla sua conclusione, questa peculiarità di Aggretsuko è stato soltanto l’inizio di una lunga serie di espedienti che hanno mostrato come, attraverso la metafora antropomorfa, la giovane panda parlasse soltanto della vita degli impiegati giapponesi. Proprio quando un episodio ti mostra una direzione narrativa, i personaggi riescono a sorprenderti ogni volta, con una scrittura che nel complesso risulta sempre più sottile e profonda. I problemi con il lavoro, le aspettative, i sogni e le speranze di una relazione corrisposta, sono l’argomento principale dello spettacolo, intrecciato con le vicende di Retsuko e dei suoi eccentrici colleghi, tra Haida, Fenneko, Gori e Washimi.

Il ritmo, la commedia e occasionalmente i dialoghi combinano uno stile grafico “innocente”, minimalista e dai toni cromatici piatti, semplici, sgargianti, perfetto per bambini, con trame che suoneranno terribilmente familiari invece a chiunque abbia 20 o 30 anni: ubriacarsi alle feste, i social media, la pressione sociale, la pressione fiscale, le bollette, il mutuo da pagare, il rapporto conflittuale con genitori all’antica, un capo problematico e le relazioni tossiche sono soltanto alcune delle situazioni che questa dolce Aggretsuko spiattella a più non posso, puntata dopo puntata. Non esistono veri e propri antagonisti, ogni personaggio ha la propria sfumatura borderline dove, semplicemente, ha ciascuno i propri pregi e difetti. Il vero avversario sembra essere sempre e soltanto il sistema. E come riuscirà, alla fine, Aggretsuko, a sconfiggerlo, trovando la sua strada, potrebbe essere il motivo principale per cui recuperarlo.