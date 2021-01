Ahoy: da Leder Games in arrivo un gioco sui pirati

Leder Games, editore dell’acclamato gioco da tavolo asimmetrico Root, è pronta a condurre i giocatori all’arrembaggio con Ahoy, un nuovo gioco in scatola a tema piratesco. La notizia è stata rivelata da Patrick Leder, CEO della casa editrice, che ha così anticipato ai giocatori il tema piratesco del nuovo gioco. In Ahoy i giocatori prenderanno il largo nei panni di bucanieri in un gioco d’avventura su pirateria, ribellione, contrabbando e controllo.

Secondo Leder Ahoy sarà un gioco asimmetrico sviluppato da Nick Brachmann (Fort) in collaborazione con Cole Wehrle (Pax Pamir, Root, Oath: Chronicles of Empire and Exile) in qualità di senior designer e project manager.

Ahoy sarà adattato da Hyperspace Smuggler di Greg Loring-Albright (già autore di Leviathan), un gioco di piazzamento tessere ed esplorazione che nel 2016 ha affrontato con esiti deludenti la sua campagna crowdfunding. Hyperspace Smuggler era pensato per 2-4 giocatori e declinava il tema della pirateria in salsa fantascientifica, portando i giocatori nello spazio impegnati a trasportare carichi illegali con le proprie astronavi.

“Leder Games ha ufficialmente acquisito i diritti di Hyperspace Smuggler di Greg Loring-Albright. Daremo al gioco un nuovo tema e con buona probabilità lo intitoleremo Ahoy. Ahoy sarà un’avventura asimmetrica sulla pirateria, ribellione, contrabbando e controllo.”

Leder Games non ha rilasciato ulteriori dettagli circa le tempistiche di produzione di Ahoy, né le modalità di finanziamento di questo nuovo gioco in scatola, tuttavia il 2021 vedrà l’editore impegnato con la distribuzione dell’atteso Oath: Chronicles of Empire and Exile e dare vita a una nuova campagna Kickstarter per il finanziamento e la produzione di una quarta (e potenzialmente conclusiva) espansione di Root.

La nuova espansione introdurrà una nuova fazione composta da ratti e un’altra fazione composta da tassi, caratterizzata da un gameplay più contemplativo.