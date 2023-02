Rosario Dawson, l’attrice nota anche per l’interpretazione del ruolo di Ahsoka Tano nella serie tv The Mandalorian, ha recentemente rilasciato alcune informazioni circa una possibile data di uscita della serie TV Ahsoka.

La data di uscita di Ahsoka

Dopo tanta attesa da parte dei fai, qualcosa inizia a muoversi e le prime informazioni a trapelare. Infatti, secondo quanto riportato, Rosario Dawson ha accennato quella che potrebbe essere una possibile finestra temporale per la data di uscita della serie Tv Ahsoka sulla piattaforma streaming Disney Plus.

Più nello specifico, durante un’intervista al programma Today di NBC News, Rosario Dawson, pur non entrando nei dettagli, ha confermato un possibile debutto della serie in autunno. Questa tempistica sembra poter essere verosimile, in linea con le altre produzioni Lucasfilm che necessitano di molto tempo dedicato alla post-produzione. Tuttavia, è ragionevole presumere che maggiori dettagli potranno arrivare nel corso della Star Wars Celebration 2023, l’evento perfetto per mostrare nuovi contenuti e comunicare ai fan nuove informazioni.

Rosario Dawson says on the Today show that Ahsoka might come out in the fall. It makes sense since they ended filming in October 2022, it's usually 1 year of post production at least. @StarWarsMeg1 pic.twitter.com/foOwRAv1qx — Live-Action Ahsoka (@LAahsokathinker) February 20, 2023

Per quanto riguarda invece a trama, Ahsoka si è evoluta negli anni come uno dei personaggi più misteriosi dell’universoStar Wars. La Jedi lasciò infatti l’Ordine, diventando di fatto un lupo solitario. A tal proposito, lo showrunner Dave Filoni ha in precedenza rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Secondo quanto emerso, le vicende che vedremo narrate all’interno degli episodi di Ahsoka non saranno necessariamente in linea con gli eventi che oggi conosciamo, bensì potremmo trovarci di fronte a una linea temporale completamente diversa, magari concentrata sul futuro del personaggio.

Il cast e la produzione

Nel cast della serie TV Ahsoka, oltre a Rosario Dawson, troviamo impegnati Hayden Christensen, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo, Ivanna Sakhno e Eman Esfandi. La serie è diretta da Dave Filoni e scritta da quest’ultimo al fianco di George Lucas. Essa è co-prodotta da R.J. Mino mentre i produttori esecutivi sono Carrie Beck, Jon Favreau, Dave Filoni e infine Kathleen Kennedy.

L’offerta di Disney Plus