La terza stagione di The Mandalorian è finalmente arrivata sugli schermi, ma gli occhi dei fan sono puntati al futuro dell’espansione di Star Wars. Tra le grandi serie in programma vi è quella su Ahsoka Tano, uno dei personaggi principali delle serie animate della saga, interpretata in live action da Rosario Dawson. A fornire nuovi aggiornamenti sullo status dello show ci ha pensato di recente Jon Favreau in un’intervista ai microfoni di ScreenRant.

Ahsoka: la nuova serie di Star Wars è in post produzione

C’è un intero show dedicato ad Ahsoka. Ne parlerò io così non dovrà farlo Dave. Siamo nella fase di post-produzione e abbiamo ultimato le riprese. Gli effetti visivi stanno prendendo forma e stiamo aggiungendo la musica. Un grande cast ma soprattutto una ricca eredità su cui costruire.

Dichiarazioni che rendono sempre più probabile l’arrivo di un primo trailer alla Star Wars Celebration 2023, in programma dal 7 al 10 aprile a Londra. Dai primi dettagli emersi in passato, la serie riprenderà alcuni archi narrativi rimasti in sospeso nelle produzioni animate. Ahsoka si metterà alla ricerca del Grand’Ammiraglio Thrawn nella speranza di poter ritrovare il giovane Ezra Bridger, scomparso assieme a lui anni fa. Nel cast di Ahsoka troviamo anche Mary Elizabeth Winstead, star di Birds of Prey, Natasha Liu Bordizzo in quelli di Sabine Wren e Eman Esfandi in quelli di Ezra. Possibile anche un ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader dal momento che il rapporto allieva/maestro è stato uno dei punti focali delle serie animate. Non è ancora stata annunciata una finestra di lancio precisa, ma Ahsoka dovrebbe arrivare su Disney+ in autunno.

