Ahsoka Tano protagonista di una serie live action con Rosario Dawson?

Gli ultimi mesi sono stati ricchissimi di annunci per l’universo di Star Wars soprattutto sul versante televisivo che, con la spinta del successo di critica e pubblico di The Mandalorian, ha visto Disney investire in nuovi progetti e in casting audaci come quello di Rosario Dawson che interpreterà Ahsoka Tano ovvero uno dei personaggi più amati dai fan e protagonista della serie animata cult The Clone Wars.

Una nuova voce riporta che il casting della Dawson non si limiterebbe ad un ruolo nella seconda stagione di The Mandalorian ma che Disney voglia realizzare una serie live su Ahsoka Tano scegliendo così una attrice di primissimo piano; la voce potrebbe inoltre essere corroborata dall’annuncio avvenuto qualche settimana fa dello sviluppo di una serie “tutta al femminile” con al timone Leslye Headland – co-creatrice, showrunner e produttrice esecutive della serie Netflix “Russian Doll” – di cui però non sono stati forniti dettagli.

Che il misterioso annuncio e questa nuova voce siano collegati quindi? I prossimi mesi potrebbe essere decisivi per il futuro televisivo di Star Wars.

Ahsoka Tano, è una giovane Padawan Jedi di razza Togruta, che viene assegnata dal maestro Yoda ad Anakin Skywalker. La loro prima missione li vedrà impegnati nella ricerca del figlio di Jabba the Hutt. Durante le Guerre dei Cloni, Ahsoka aiuterà Anakin e Obi-Wan Kenobi in varie missioni, fino a che non abbandonerà l’Ordine Jedi per via di un complotto.

Successivamente riappare, molti anni dopo da adulta, inizialmente sotto lo pseudonimo di “Fulcrum”, coordinando prima le diverse cellule da cui avrà origine l’Alleanza Ribelle, e poi come membro del gruppo dei protagonisti, lo Spettro.