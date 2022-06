Char Aznable è l’antagonista principale della serie di anime Mobile Suit Gundam e dei suoi seguiti Mobile Suit Z Gundam e Mobile Suit Gundam – Il contrattacco di Char. Il personaggio è conosciuto in Italia anche come Scia Aznabul, la Cometa Rossa, dal nome che gli venne dato nel primo doppiaggio di Mobile Suit Gundam, derivato dal titolo onorifico che ha anche in originale: “Char la Cometa Rossa”. Ora, sembra che Char sia diventato il portavoce di una nuova campagna pubblicitaria che sponsorizza un nuovo ed esclusivo menù per McDonald del Giappone, secondo quanto riportato da Gundam.Info!

Char Aznable (Mobile Suit Gundam) ispira gli hamburger dei McDonald’s giapponesi

Il nuovo ed esclusivo menu sponsorizzato da Char Aznable include quattro hamburger, una bevanda gassata McFizz e un McFloat. Tra le nuove offerte spicca il Newtype White Triple Cheeseburger, con tre strati di carne. Questo è un riferimento allo Zaku di Char, che è tre volte più veloce dei normali mobile suit. Gli altri hamburger sono lo Spicy Double Cheeseburger (un prodotto che ritorna in edizione limitata dall’anno scorso), il Red Garlic Teriyaki e il Double Chicken Sausage Muffin (venduto esclusivamente al mattino). Le nuove bevande McFizz e i McFloat hanno il gusto “Red Energy”, in omaggio al soprannome di Char, la Cometa Rossa.

Tutti i prodotti del menu saranno serviti in confezioni o tazze in edizione limitata con disegni ispirati al Mobile Suit di Char. Inoltre, acquistando dal menu si avrà accesso a un quiz AR che indicherà quale personaggio di Mobile Suit Gundam si è!

Questo il video promozionale che ritrae Char mentre presenta il Red Garlic Teriyaki, lo Spicy Double Cheeseburger e il Newtype White Triple Cheeseburger. Il doppiatore veterano di Char, Shūichi Ikeda, dà voce allo spot, che riprende le battute iconiche dell’anime:

Le ultime uscite del franchise

Il 3 giugno è uscito nei cinema giapponesi Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island (Kidō Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima), film che ha rivisitato il 15° episodio dell’anime televisivo originale di Mobile Suit Gundam.

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island è ambientato dopo la difesa della Federazione di Jaburo, con la Federazione che pianifica di rinnovare le offensive sul quartier generale dell’invasione di Zeon a Odessa. Amuro e la Base Bianca si dirigono a Belfast per rifornirsi, ma la Base Bianca riceve nuovi ordini: dirigersi verso “l’Isola del Non Ritorno” per cercare e distruggere qualsiasi Zeon ritardatario. Amuro parte sull’isola alla ricerca di spie Zeon, ma trova un gruppo di bambini e un mobile suit Zaku sull’isola presumibilmente disabitata. Con il Gundam lasciato indietro, Amuro incontra un uomo che si fa chiamare Cucuruz Doan. Dopo aver scoperto il segreto dell’isola, Amuro tenta di tornare al Gundam per scappare.

Il 14 luglio uscirà Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Kidō Senshi Gundam: Suisei no Majo), la prima serie del franchise dopo ben sette anni che avrà come protagonista il primo “eroe femminile” in una serie anime televisiva di Gundam. Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury avrà anche un prequel intitolato Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury Prologue, descritto dalla Bandai Namco come un progetto completo che conterrà la propria storia e i propri mobile suit, tra cui i Gundam Lfrith e Beguir-Beu.

Questa la sinossi: