Aiolos del Sagittario EX SOG torna con la ristampa

La figure del personaggio dedicata ad Aiolos del Sagittario EX SOG tratta da I Cavalieri dello Zodiaco è pronta a ritornare a grandissima richiesta come ristampa dopo essere diventata Sold-Out quasi immediatamente alla sua prima uscita.

Questa figure, andata immediatamente esaurita nel settembre 2016 poco dopo la sua data di uscita, ritorna nel catalogo di Tamashii Nations finalmente a seguito delle moltissime richieste inoltrate da parte dei fan. La società ha deciso di ristampare il cavaliere della nona casa – ovvero Aiolos del Sagittario ( da noi in Italia conosciuto come Micene ), – nella sua “forma divina”. La figure appartiene alla linea Myth Cloth EX, ( linea di Bandai dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco ) che a differenza della linea classic riprendono i personaggi molto più somiglianti alla loro controparte animata permettendo una posabilità nettamente migliore della precedente versione.

La figure misura circa 17 cm di altezza, ed è tutta in plastica tranne i piedi che sono realizzati in metallo. La cloth ( l’armatura ) invece è realizzata sia in metallo che in plastica, per riuscire a bilanciare la figure in modo che non cada come in questo caso le ali sono assolutamente in plastica per non avere tutto il peso nella schiena e far cadere il cavaliere all’indietro. I prodotti di questa linea, contengono anche alcuni extra tra cui mani e visi intercambiabili e il totem per poter montare l’armatura nel proprio segno zodiacale.

Per chi non lo sapesse Saint Seiya Soul Of Gold è uno spin-off dei cavalieri dello zodiaco durante la saga di Hades. La prima puntata è stata trasmessa nell’aprile del 2015 ed esiste solamente in versione anime e non in formato manga. La serie è composta da 13 episodi da 20 minuti ciascuno, è doppiata in Giapponese e sottotitolata in varie lingue tra cui l’Italiano ma purtroppo al momento ci siamo accorti che Yamato Video nel suo canale ufficiale di Youtube ha rimosso tutte le puntate e al momento non è più possibile la visione della serie.