A distanza di ben 35 anni dal suo debutto, Akira di Katsuhiro Otomo, l’opera giapponese che ha rivoluzionato la percezione degli anime in tutto il mondo, torna al cinema per conquistare nuovamente il grande pubblico in una inedita versione rimasterizzata in 4K.

Akira torna al cinema in versione 4K per festeggiare il suo 35° anniversario

Akira, il film che ha incassato ben 50 milioni di euro nel mondo fra sala e home video, torna nelle sale italiane nella sua versione 4K. Gli appuntamenti da segnare in agenda, nati grazie alla sinergia fra Nexo Digital e Dynit, sono il 14 e il 15 marzo.

Akira al cinema

Nello specifico, il primo giorno sarà dedicato alle proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano, mentre il secondo sarà dedicato alle proiezioni doppiate in lingua italiana con un nuovo adattamento fedele all’originale. Questo non è tuttavia il primo ritorno in sala con Akira che, già nel 2013, in occasione delle celebrazioni dedicate al 25° anniversario del film, raccolse al cinema oltre 20.000 spettatori in un solo giorno, con sold out diffusi in tutto lo stivale.

Per chi non conoscesse il film:

Uscito nelle sale per la prima volta nel 1988 e ispirato al manga ormai giunto alla centesima ristampa del suo primo volume, Akira è ambientato nel 2019, in un’epoca in cui le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra cui di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta, intanto, cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira…

Eccovi il teaser della nuova versione 4K:

Akira: un manga divenuto un cult

Il lungometraggio di Akira è diretto da uno dei maestri indiscussi del cinema d’animazione e del fumetto giapponese: Katsuhiro Otomo. Durante la sua carriera si annoverano lavori del calibro di Steamboy, con la quale il maestro partecipò fuori concorso alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia del 2004. Vi ricordiamo inoltre, nel caso siate appassionati lettori, che l’opera di Akira è attualmente disponibile su Amazon in una nuova veste Deluxe edita Planet Manga.