Akira: annunciati un anime che coprirà tutto il manga e il remaster 4K del film

In arrivo un nuovo anime di Akira che coprirà per la prima volta tutti gli eventi del manga ed una versione rimasterizzata del film originale del 1989 in 4K.

È un periodo d’oro per Akira, che dopo 31 anni dall’arrivo nei cinema di tutto diventando un’icona del cyberpunk continua a far parlare di sé con nuovi progetti.

Ospite all’Anime Expo di Los Angeles, l’autore del manga originale Katsuhiro Otomo ha infatti annunciato poche ore fa che Sunrise (Cowboy Bebop) svilupperà un nuovo anime di Akira. Il CEO dello studio, Makoto Asanuma ha dichiarato: “Akira è una proprietà molto importante che ha contribuito a far conoscere gli anime nel mondo, il film ancora oggi è considerato un grande classico. Il nostro progetto coprirà tutti gli eventi del manga e intende far conoscere la storia originale così come fu concepita dal Maestro Otomo. Anche chi ha visto il film originale potrà scoprire una nuova versione della storia di Kaneda e Tetsuo.”

In attesa di scoprire quale forma concretamente assumerà questo progetto, se con una serie di film cinematografici, mediometraggi o persino una serie animata a previo quali canali verrà distribuito, il 24 aprile 2020 in Giappone verrà invece distribuita la versione rimasterizzata in 4K del film di Akira, che si mostra già in un primo teaser trailer.

Il manga fantascientifico distopico di Katsuhiro Otomo si ambientava nel 2019 nella città di Neo-Tokyo, metropoli in preda al caos tra sommosse anti-governative e bande di motociclisti che si contendono il dominio del territorio, ben presto sconvolta da eventi catastrofici. La serie venne originariamente pubblicata sul magazine settimanale Weekly Young Magazine di Kodansha dal 1982 al 1990, mentre il film originale che ne scaturì debuttò nei cinema il 16 luglio 1988, la stessa data che nella storia di Akira corrisponde al giorno in cui l’esplosione distrusse la Tokyo originale.

Parallelamente alla seconda giovinezza animata di Akira, se ne accosta una live action con un film diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok) previsto nei cinema il 21 maggio 2021.