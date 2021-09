Akira: fascino immortale di un cult

Uno dei limiti della narrativa fantascientifica è l’inevitabile confronto con l’evoluzione tecnologica. Si possono predire scenari futuri, dare vita a incredibili invenzioni ma, presto o tardi, arriva il momento in cui le opere di sci-fi devono confrontarsi con quel futuro di cui sono state voci. Un paragone che, specialmente se si ambientano queste storie in un orizzonte temporale ravvicinato, rischia di fare invecchiare precocemente questi scenari futuribili, condannandoli ad un’obsolescenza spesso ingiusta. Esistono tuttavia opere che, nonostante il passare dei decenni, riescono a sopravvivere a questo esame, sembrano non risentire del tempo trascorso, ma assurgono meritatamente al ruolo di cult. Opere come Akira, il manga cyberpunk di Katsuhiro Otomo, che pur essendo nato agli inizi degli anni ’80, ancora oggi ha una vis narrativa attuale e che rende onore ai dogmi fondanti del cyberpunk.

Il nome Akira spesso viene prima associato all’anime, realizzato sempre da Otomo, che ridusse il fulcro della trama del manga, concentrandosi principalmente sugli eventi raccontati nel primo arco narrativo del manga. Per apprezzare al meglio lo spirito autentico dell’opera di Otomo, pur ammirando l’incredibile spettacolo visivo messo in scena dall’anime, bisogna rivolgersi al manga, dove il mangaka ha avuto la possibilità di costruire in modo più completo e avvincente la sua Neo-Tokio.

Akira: il cyberpunk fatto manga

Una città che al pari della Los Angeles di Blade Runner è divenuto sinonimo di cyberpunk. All’epoca dell’uscita di Akira, questo sottogenere fantascientifico non era ancora stato canonizzato nella sua forma più nota, come avvenne all’uscita di Neuromante di Gibson, nel 1984. All’inizio degli anni ’80, letterariamente il cyberpunk era una narrativa underground, animata da un gruppo di giovani autori californiani guidati da Bruce Sterlin e da un giovane autore canadese, il citato William Gibson. All’insaputa degli scrittori americani, dall’altro lato dell’oceano un giovane autore di manga, Katsuhiro Otomo, stava dando vita a una storia di fantascienza che, con il cyberpunk, aveva diverse anologie: Akira.

Otomo aveva già esperienze autoriali, come Fireball, un manga che si può considerare come un forma embrionale del futuro Akira. Se da un lato mette in evidenza il forte legame tra Otomo e la fantascienza, Fireball lascia emergere già alcune caratteristiche della futura dialettica narrativa di Otomo, che in Akira troveranno piena realizzazione. A stupire ancora oggi, infatti, è il perfetto utilizzo del mangaka di uno degli aspetti fondamentali della narrativa sci-fi, ossia una critica alla contemporaneità, declinandolo in una chiave moderna, in cui la crisi sociale e elementi corporativi trovano una nuova valorizzazione. L’essenza del cybperpunk, se vogliamo, come veniva sviluppato in contemporaneo negli States, tanto che spesso si tende a vedere in Akira la prima scintilla del cyberpunk. Comprensibile, e sarebbe in effetti ingiusto non tributare al manga di Otomo il merito di aver concorso alla caratterizzazione, narrativa e visiva, di questo genere.

All’interno di Akira, infatti, sono presenti tutti i dogmi del cyberpunk. Dalla città tentacolare a una visione disincantata del ruolo delle istituzioni, viste come incapaci di sottrarsi a dettami economici che portano a un degrado sociale. L’ingerenza della tecnologia, appannaggio di cittadini facoltosi, è un elemento di divisione tra la popolazione, che si ritrova quindi a dover trovare nuovi modi di sopravvivere. In Akira questi tratti sono inseriti in un più complesso mosaico narrativo, cui si unisce un ritratto del Giappone urbano del periodo, con particolare attenzione alla presenza di bosozoku, bande di motociclisti che infestavano le strade urbane nel periodo.

Come i protagonisti Kaneda e Tetsuo, i bosoku erano giovani che si riunivano in veri e propri clan, con l’obiettivo di disturbare la quiete pubblica. Erano una manifestazione del disagio giovanile, futuri membri di organizzazioni criminali come la Yakuza, che rappresentavano un fallimento delle politiche giovanili del periodo, simbolo di una decadenza sociale radicata nella società nipponica del periodo. Otomo vide in questo tratto reale del Giappone suo contemporaneo un ottimo spunto narrativo, cui unì l’elemento sci-fi più puro: la presenza di poteri psionici, nati da mutazioni ed esperimenti militari. Già presenti nel suo precedente lavoro, Fireball, questa suggestione narrativa consentì a Otomo di creare una complessa dinamica sociale, in cui le istituzioni divengono un bersaglio di critica, accusate da Otomo di non avere curato l’evoluzione del mondo contemporaneo. In Akira si evidenzia un’assenza di lungimiranza da parte dei governi nell’intuire i cambiamenti imposti dall’apparentemente inarrestabile progresso tecnologico, che impatta direttamente sulla società.

Akira, ritratto contemporaneo di un Giappone futuro

Un concept che unito a una Neo-Tokio devastata da una precedente esplosione legata agli eventi raccontati in Akira accresce un senso di decadenza e arrendevolezza sociale, che nella letteratura sci-fi e fantasy nipponica del periodo compare sovente. Questa caratterizzazione dell’ambientazione di Akira viene esaltata da un lavoro grafico che all’epoca segnò un punto di demarcazione nella concezione stessa di manga.

Otomo, infatti, diede vita a un manga in cui il ritratto del mondo in cui si svolgono le vicende è centrale sotto ogni aspetto. Dal contesto urbano, dettagliato e oculato nel ritrarre la decadenza che si respira nella lettura, alla definizione grafica della Tokio devastata che fa da teatro a gran pare dell’opera. A rendere unico, per il periodo, Akira fu l’intuizione di Otomo di dover adattare alcuni dei dogmi del manga al mercato estero, sperando di intercettare anche un pubblico abituato ad altre letture, motivo per cui le tavole che compongo Akira sono state adattate per una pubblicazione occidentale. Akira venne quindi ricalibrato per la ‘nostra’ lettura in modo abbastanza rapido, anche se alcune tavole furono soggette a interventi più mirati, in modo da adattarli a una pubblicazione occidentale.

Altro elemento di rottura con la tradizione manga è la colorazione. Una volta deciso di pubblicare in terra americana Akira, Otomo non si limitò infatti a curare la modifica strutturale alle tavole, ma decise di incontrare il gusto dei lettori americani, abituati ai comics, colorando il suo manga. Affidato alla Olyoptics di Steve Oliff, Akira venne quindi dotato di colori che sono ancora oggi quelli solitamente associati al prodotto, ma che furono anche il primo esempio di colorazione digitale, tecnica all’epoca sperimentale ma che divenne il format su cui si è sviluppata questa tecnica, che portò anche all’adozione di un’apposita carta liscia che valorizzasse questa colorazione.

Narrativamente coinvolgente, visivamente impressionante, Akira all’epoca della sua uscita giapponese, e in seguito a quella americana gestita da Marvel Comics, fu un cult immediato. Prima accennavamo al discorso del confronto tra l’immaginario letterario e il realismo del tempo, un dualismo a cui anche Akira si è dovuto piegare, visto che oramai il 2019 immaginato da Otomo è stato non solo raggiunto, ma anche superato. Anche se gli eventi creati da Otomo e le tecnologie immaginate dal mangaka appartengono ancora al mondo della fantasia, è comunque evidente come le suggestioni narrative di base e la sua critica sociale siano ancora oggi elementi di fascino grazie alla loro attualità. Rileggere oggi Akira non lo priva della sua potenza narrativa, ma anzi mostra come Otomo all’epoca avesse colto sfumature sociali che ancora hanno una loro valenza.

Come leggere Akira

Rileggere Akira, o meglio ancora leggerlo oggi per la prima volta non rischia di trasmettere un senso di passato. Pur mostrando alcune immancabili debolezze, principalmente sul lato tecnologico per via della nascita di nuovi ritrovati all’epoca non immaginati, Akira preserva un fulcro narrativo ancora oggi concreto e credibile, frutto di un ritratto umano preciso e avvincente. È solo da scegliere come leggere Akira, che nel corso degli anni, per via della sua fama, è stato oggetto di diverse edizioni, anche se per gustare al meglio il lavoro di Otomo si consiglia di affidarsi all’ultima riedizione firmata Planet Manga.

Uscita nel corso del 2021, questa nuova edizione di Akira raccoglie in sei volumi il lavoro di Otomo. È la prima edizione italiana a presentare quest’opera con il senso di lettura tipico dei manga, come da richiesta dell’autore, con le prime pagine di ogni volume colorate. A tutti gli effetti, si tratta di un’edizione fedele alla volontà dell’autore, raccolta in sei volumi di facile lettura, graficamente accattivanti che riproducono le copertine dell’edizione giapponese, con una sovracoperta che, una volta inseriti nella nostra libreria, consentono di avere un gradevole effetto cromatico.

Questa nuova edizione si presta a essere un’ottima aggiunta alla collezione di manga sia di coloro che già hanno familiarità con l’opera di Otomo che per chi invece intende avvicinarsi solo ora a uno dei simboli del cyberpunk a fumetti.