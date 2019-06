Lego festeggia gli 80 anni di Batman con un set esclusivo

ffiancato a quello di Captain Marvel, anch'esso esclusiva del San Diego Comic-Con, questo set di Batman avrà 427 pezzi...

Come ben sappiamo, Batman sta festeggiando durante questo 2019 i suoi 80 anni, e molte aziende hanno iniziato a produrre materiale dedicato a questo anniversario. Anche LEGO ha deciso di celebrare l’evento proponendo un set esclusivo che verrà messo in vendita durante il San Diego Comic-Con.

Affiancato a quello di Captain Marvel, anch’esso esclusiva del San Diego Comic-Con, questo set di Batman avrà 427 pezzi e mostrerà il Cavaliere Oscuro sopra ad un gargoyle di Gotham City (con tanto di cielo sullo sfondo). A tutto questo diorama si aggiunge la presenza del Bat-Segnale, mentre la sola minifigure presente sarà proprio la protagonista indiscusso del set.

A rendere il tutto ancora più speciale ci pensa il logo dell’80esimo anniversario di Batman, che compare applicabile in basso al set. Naturalmente, come tutte le esclusive LEGO dedicate per il San Diego Comic-Con, questo set sarà difficile da reperire nel caso non si possa partecipare all’evento: a questo va ad aggiungersi il fatto che per comprarlo durante la manifestazione, i fortunati dovranno essere sorteggiati tramite lotteria (che si terrà a fine giugno).

Approfondendo il set nei suoi dettagli, vediamo come il tetto dove Batman si posa sia costruito da piccoli pezzi, rendendo il tutto più dettagliato possibile. All’angolo troviamo due Gargoyle, caratteristico dettaglio dei tetti di Gotham City. A creare uno sfondo (che sfrutta la prospettiva per sembrare un panorama di palazzi in lontananza) ci sono delle costruzioni con mattoncini trasparenti gialli, atti a evidenziare delle luci. Il cielo di Gotham, di un blu scuro (e creato con altri mattoncini), ospita il Bat-Segnale, anch’esso in prospettiva. Il Cavaliere Oscuro tiene infine il Bat-Rampino nella sua mano, equipaggiamento necessario per muoversi da tetto a tetto. A concludere il tutto, una piccola placca in basso a sinistra evidenzia l’esclusività di questo set per gli 80 anni di Batman.