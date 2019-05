Aladdin: boom al box office USA, il live-action Disney incassa 80 milioni

Successo assoluto per il nuovo live-action della Disney ispirato al cartone Aladdin. Il film, con Will Smith che interpreta il Genio della lampada, al suo debutto è stato in grado di superare gli 86 milioni in 4.476 sale.

Successo assoluto per il nuovo live-action della Disney ispirato al cartone Aladdin. Il film, con Will Smith che interpreta il Genio della lampada, al suo debutto è stato in grado di superare gli 86 milioni di dollari con una distribuzione in 4.476 sale, raggiungendo una media per sala di 19.236 dollari. Il grande successo non ha riguardato solamente il box office USA ma, il nuovo live-action Disney, ha raggiunto un forte consenso anche da parte del pubblico internazionale, registrando un incasso globale di 207 milioni. Leggi anche: Leggi anche: Aladdin, recensione del live-action del Classico Disney Il cast di Aladdin, che ha debuttato nelle sale cinematografiche italiano lo scorso 22 maggio, è composto, oltre che dal grande Will Smith, da Mena Massoud che ha vestito i panni di Aladdin, Naomi Scott ha invece interpretato il ruolo della principessa Jasmine, Navid Negahban ha vestito i panni del Sultano mentre il malvagio Jafar è stato interpretato da Marwan Kenzari. Dunque, se il nuovo live-action Disney ha scalato la classifica dei box office USA, John Wick: Chapter 3 – Parabellum scivola, di conseguenza al secondo posto, con un incasso pari a 24,3 milioni di dollari, totalizzando 100 milioni di dollari in due settimane di programmazione. Avengers: Endgame si posiziona invece al terzo posto con un incasso pari a 16,8 milioni, con un incasso totale di 798 milioni. Il quarto e il quinto posto sono occupati rispettivamente da Pokemon con 13,3 milioni e da una nuova uscita: Brigtburn- l’Angelo del male, considerato uno dei film horror più atteso del 2019, con un incasso di 7,5 milioni. Mena Massoud as the street rat with a heart of gold, Aladdin, and Will Smith as the larger-than-life Genie in Disney...s ALADDIN, directed by Guy Ritchie. E voi, avete già visto il nuovo film Disney con protagonisti Aladdin e la bella Principessa Jasmine? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso i vostri commenti. Volete rivivere la magica esperienza del cartone animato Disney del Principe Alì e della Principessa Jasmine sul tappeto volante? Su Amazon è disponibile il Blu-ray di Aladdin, non lasciatevelo scappare.