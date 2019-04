Aladdin si mostra in un nuovo trailer, Naomi sarà la voce di Jasmine

Naomi Rivieccio di X Factor 2018 interpreterà le canzoni della Principessa Jasmine, in tutti quei brani che hanno reso famosa la versione animata.

Disney ha rilasciato un nuovo trailer di Aladdin che, nonostante non mostri nuove immagini interessanti in aggiunta al precedente, rivela invece una informazione per quanto riguarda il doppiaggio italiano. Naomi Rivieccio, finalista a X Factor 2018, interpreterà le canzoni della Principessa Jasmine, in tutti quei brani che hanno reso famosa la versione animata.

Per l’occasione, la cantante ha dichiarato:

Come tutti, anche io sono cresciuta con i film d’animazione Disney e Aladdin è sempre stato uno dei miei preferiti. È una storia ricca di azione, comicità, magia e amore. Ha delle sonorità a dir poco travolgenti. Un mondo incredibile. È un vero onore poter interpretare le canzoni di una delle Principesse Disney che amo di più e in cui più mi identifico perché Jasmine, come me, è una ragazza indipendente, ironica e tenace. Inoltre l’attrice che la interpreta nel film si chiama come me: Naomi! Forse era destino…

Il 22 maggio quindi, uno dei cartoni animati più famosi della Disney prenderà vita in questo film live action che sembra ricalcare molto bene l’atmosfera vista nel lungometraggio animato originale, e che adesso potrà far sognare nuovi bambini e bambine.

Il film vanta una colonna sonora composta dall’otto volte Premio Oscar Alan Menken (La Bella e la Bestia, La Sirenetta), che comprende nuove versioni dei brani originali scritti da Menken e dai parolieri, vincitori dell’Oscar, Howard Ashman (La Piccola Bottega degli Orrori) e Tim Rice (Il Re Leone), oltre a due brani inediti realizzati dallo stesso Menken e dai compositori vincitori dell’Oscar e del Tony Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, Dear Evan Hansen).

Il cast del film vede inoltre la presenza di Marwan Kenzari nel ruolo del potente stregone Jafar, mentre Navid Negahban veste i panni del Sultano, preoccupato per il futuro di sua figlia; Nasim Pedrad è Dalia, la migliore amica e confidente della principessa Jasmine, Billy Magnussen interpreta il principe Anders, il bellissimo e arrogante pretendente di Jasmine, e Numan Acar è Hakim, braccio destro di Jafar e capitano delle guardie del palazzo.