Alaloth – La Tempesta è in arrivo in Italia

In casa Edizioni BD è in arrivo Alaloth – La Tempesta. Il nuovo fumetto, nato dalla partnership tra Edizioni BD e Gamera Interactive, è ambientato nel mondo di Alaloth – Champions of The Four Kingdoms, videogioco in uscita nel 2021 su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch sviluppato dallo studio padovano, di cui sarà prequel.

Alaloth – La Tempesta è un progetto editoriale curato da Roberto Recchioni, che guida un team creativo composto da giovani talenti del fumetto italiano: Dario Sicchio (I Mostri di Roma) alla sceneggiatura, Alessandro Cappuccio e Claudia Giuliani ai disegni e colori. Il mondo di Alaloth è stato creato da Alberto Belli, CEO di Gamera Interactive e Game Director del gioco. Alaloth – La Tempesta trasporterà il lettore nei Quattro Regni, prima dell’arrivo del dio traditore Alaloth, in una nuova saga fantasy che avrà come protagonista una giovane ragazza, Asha. L’adolescente dovrà fuggire da casa per salvare la propria famiglia e si troverà a combattere nella per la supremazia sul misterioso Quinto Regno. Con l’aiuto dei guerrieri delle altre razze, Asha scoprirà un complotto destinato a scatenare un antico potere…

L’atteso Alaloth – Champions of The Four Kingdoms, in arrivo nel 2021, è un Gioco di Ruolo made in Italy, con ambientazione fantasy, open world con un ricchissimo setting creato da un team di sviluppo composto da sviluppatori che hanno lavorato su alcuni dei brand più celebri per il genere, tra i quali spicca Chris Avellone (Fallout 2, Baldur’s Gate III, Pillars of Eternity, Dying Light 2, volendo citare solo una minima parte dei suoi lavori).

La partnership tra Gamera Interactive ed Edizioni BD vedrà la casa editrice occuparsi della distribuzione del progetto a fumetti in tutto il mondo. Il fumetto Alaloth – La Tempesta è previsto per i primi mesi del 2021.