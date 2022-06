Il 9 giugno ha fatto il suo debutto su Disney+ Ms. Marvel, nuova serie TV incentrata su Kamala Khan (Iman Vellani), il primo supereroe musulmano del Marvel Cinematic Universe. Nonostante le reazioni positive di critica e pubblico sino a oggi, alcuni fan musulmani hanno criticato aspramente il terzo episodio dello show per un motivo ben preciso.

Ms. Marvel, alcuni fan musulmani hanno criticato il terzo episodio

Nei mesi che hanno preceduto l’uscita della serie era stato più volte confermato di come sarebbero stati cambiati i poteri dell’eroina e così è stato. Nel terzo episodio la madre di Kamala le rivela che le nuove abilità sono dovute alla sua eredità di Djinn, esseri ultraterreni provenienti dalle dimensioni di Noor, banditi dalla loro realtà qualche tempo prima del 1942.

Alcuni fan di origine musulmana hanno espresso il loro disappunto sui social, spiegano come nel Corano viene condannata la pratica di adorare i Djinn, creature della mitologia islamica che possono essere sia buone che cattive.

How is the first Muslim mcu superhero being a djinn an actual possibility. What are they thinking. Ms Marvel was going in a good direction too and otherwise it was a great episode. That’s a horrible change from the comics. So disappointing — Aniq (@aniqrahman) June 22, 2022

Altri invece pensano che questo plot twist sia stato soltanto temporaneo per oscurare la vera identità degli antenati di Kamala. In ogni caso i suoi poteri all’interno dello show sono infatti di origine energetica e non mutaforma, eliminando qualsiasi riferimento e collegamento al mondo degli Inumani, come invece accade nei fumetti Marvel.

Inizialmente gli showrunner avrebbero voluto ambientare Ms. Marvel due anni dopo Avengers Endgame, quindi nel 2025, ma alla fine hanno optato per un intervallo temporale di un solo anno. Questa la sinossi ufficiale:

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Ms. Marvel sarà un preambolo per Captain Marvel: The Marvels, film del Marvel Cinematic Universe in cui Kamala unirà le forza con Carol Danvers e Monica Rambeau, personaggio introdotto in WandaVision. L’uscita è fissata al 28 luglio 2023.