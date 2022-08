Non solo il Marvel Cinematic Universe porta gli eroi della Casa delle Idee sul grande schermo, come ci hanno insegnato Sony, che continua a portare il mondo di Spider-Man in sala. Se Parker è entrato nel Marvel Cinematic Universe, i suoi avversari e i personaggi legati al suo mondo sono diventati i protagonisti di un filone a parte dei cinecomic, che a breve si arricchirà di una storia dedicata a una delle storiche nemesi del Ragno: Kraven il Cacciatore, reso immortale dalla celebre L’ultima caccia di Kraven. A dare nuove informazioni su Kraven The Hunter è Alessandro Nivola, che interpreterà un non meglio precisato villain.

Alessandro Nivola rivela dettagli sul suo villain in Kraven the Hunter

Pur non potendo rivelare dettagli sul proprio personaggio, parlando con The Hollywood Reporter, Nivola ha voluto condividere alcune informazioni sul suo ruolo. Per l’attore era importante precisare come il taglio dato a Kraven the Hunter sia diverso rispetto alla media dei cinecomic, aspetto che potrebbe rappresentare un punto a favore del film. Dopo la non eccezionale performance di Morbius e la consapevolezza che Kraven rientra all’interno di un microcosmo di personaggi che comprende già il Venom di Tom Hardy, e che si arricchirà ulteriormente di una figura centrale del mito dell’Arrampicamuri come Madame Web.

La presentazione del proprio personaggio da parte di Nivola è stata piuttosto chiara:

Si tratta di un grande personaggio, e non avrà nulla in CGI, non ho dovuto recitare davanti a un green screen. Mi trasformo, solo fisicamente, nei momenti finali del film; quindi, è a tutti gli effetti un classico ruolo da villain. Ha una costruzione psicologica interessante e complessa, una storia personale su cui lavorare, e il film si prende il tempo per svilupparlo, così che il personaggio cambi molto rispetto a quello che vediamo all’inizio del film. Si tratta di una grande occasione come per ogni altro film in cui ho recitato, e non devo affrontare la sfida di dover indossare dei costumi in spandex o roba del genere.

La notizia che il personaggio di Nivola non si trasformerà sino al finale del film lascia supporre che per il suo villain il film di Kraven potrebbe esser una origin story, aprendo quindi a un suo ritorno in progetti successivi. Questo riferimento a ‘momenti finali del film’, come abbiamo imparato con questo genere di film, potrebbe esser anche riferito a eventuali scene post-credit, ma tutte queste congetture su un eventuale ritorno di Nivola nello Spider-Verse Sony sono soggette a una condizione imprescindibile: evitare un’altra delusione dopo la debacle di Morbius.