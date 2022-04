Álex Pina, il creatore de La Casa di Carta (La Casa de Papel) la cui quinta e ultima stagione è disponibile su Netflix dallo scorso 3 dicembre e di cui potete leggere la nostra recensione a questo articolo, è al lavoro su un nuovo progetto. La trama ruoterebbe attorno a delle persone che acquistano bunker dopo la pandemia, ed è quindi ispirato alla vita reale. Vediamo tutti i dettagli.

Il nuovo progetto dello showrunner Álex Pina

La Casa di Carta è stato senza ombra di dubbio uno dei più grandi successi internazionali della piattaforma di streaming, un’impresa impressionante per uno spettacolo in lingua spagnola. La serie Netflix era incentrata su una banda di criminali che avrebbe rapinato le più importanti istituzioni finanziarie spagnole sotto la direzione del loro misterioso capobanda noto come il Professore (Álvaro Morte).

Álex Pina non ha però intenzione di fermarsi qui e sta già progettando il suo prossimo lavoro. Attualmente sono scarsi i dettagli su questo nuovo progetto ma, secondo quanto riportato da Collider, la nuova serie è ispirata alla pandemia di COVID-19. Non solo. Sembra anche basata su un fatto reale, riportato da un articolo di giornale spagnolo secondo il quale un numero crescente di persone avrebbero acquistato dei bunker dopo l’inizio della pandemia. Il progetto è attualmente senza titolo ma lo showrunner Álex Pina ha rilasciato una dichiarazione in cui ammette di avere intenzione di correre più rischi con i suoi imminenti progetti Netflix:

” Questa nuova fase è un’estensione della fiducia in quanto siamo al fianco di alcuni dei più importanti creatori di narrativa contemporanea e colmiamo i divari che sono esistiti fino a tempi molto recenti tra il Nord America e il resto del mondo.“

Vi ricordiamo che Netflix si prepara a lanciare la serie prequel de La Casa di Carta, intitolata Berlin, incentrata sul personaggio preferito dai fan di Pedro Alonso. Non solo. Netflix lancerà anche l’adattamento coreano della serie spagnola, Money Heist: Korea – Joint Economic Area che vede come protagonista Park Hae-soo, l’attore che ha interpretato Cho Sang-woo in Squid Game, ora il braccio destro del professore e l’esecutore dei criminali.

