Paramount Pictures è al lavoro per produrre un film basato sul gioco di ruolo Alice è Scomparsa – Un Gioco di Ruolo in Silenzio (Alice Is Missing). La notizia sulla trasposizione cinematografica dell’acclamato gioco di ruolo è stata riportata da Hollywood Reporter (qui la notizia originale).

Alice Is Missing: i dettagli sul film

Alice è Scomparsa è un gioco di ruolo silenzioso, localizzato in Italia da Raven Distribution (disponibile per l’acquisto online), la cui particolarità è quella di essere silenzioso: i giocatori potranno comunicare tra loro esclusivamente tramite messaggi di testo.

Il gioco mette in scena la scomparsa di Alice Briarwood, un’adolescente che vive in un paesino chiamato Silent Falls, e la conseguente ricerca della ragazza da parte della comunità della cittadina, con i giocatori nei panni di alcune delle conoscenze di Alice.

Alice è Scomparsa è un gioco autoconclusivo della durata di circa 90 minuti che pone l’accento sul coinvolgimento emotivo tra i giocatori, immergendoli in un mistero teso e drammatico che si dispiega organicamente attraverso i messaggi di testo che si scambieranno durante la partita. Tra le ispirazioni di questo titolo troviamo giochi come Life Is Strange, Gone Home, Oxenfree e Firewatch.

Alice è Scomparsa è stato pubblicato nel 2020 in seguito a una fortunata campagna Kickstarter. Il gioco si è in breve attestato tra i titoli più innovativi degli ultimi anni ed ha riscosso sia il favore del pubblico, che quello della critica vincendo diversi Ennie Award nel 2021 (oro come miglior gioco, miglior regolamento e prodotto dell’anno).

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter la sceneggiatrice Becca Gleason, già conosciuta per il suo lavoro sulla serie Amazon Prime Video L’estate nei tuoi occhi, sarà coinvolta nella realizzazione della pellicola nel duplice ruolo di autrice e regista e sarà affiancata da Spenser Starke, il creatore del gioco, e i game designer Ivan Van Norman e Christopher De La Rosa nel ruolo di produttore.