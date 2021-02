Alien: fumetti, gadget e libri per gli amanti degli xenomorfi

Nello spazio nessuno può sentirti urlare. Con questo slogan nel 1979 iniziava la saga di Alien, la serie di fantascienza creata da Ridley Scott, che grazie a questo film, oltre al cult Blade Runner, si ritagliò meritatamente un nome dell’olimpo dei registi di fantascienza. Da quarant’anni, infatti, la lotta tra umani e xenomorfi, i letali alieni dal sangue acido che danno il nome alla saga, appassiona gli amanti della fantascienza. Nato negli anni ’80, Alien è divenuto non solo il capostipite di una saga cinematografica, ma anche la scintilla vitale di un franchise che si è spinto in altri media, come i fumetti, divenendo un elemento di spicco della pop culture.

Come spesso accade per i grandi cult del periodo anni ’80, Alien ha trovato modo di espandere il proprio universo narrativo in modi differenti dalla presenza in sala. Dai fumetti Dark Horse, che ne espansero l’ambientazione, ai romanzi, senza dimenticare il merchandise rivolto ai collezionisti, con una produzione di gadget incredibile.

Alien: ecco gli imperdibili oggetti per ogni amante della saga

Dietro le quinte di Alien

Quando si ama un film come Alien, si vuole sapere ogni singolo segreto possibile dietro la sua realizzazione. Se oggi possiamo saziare la nostra curiosità dallo schermo di uno smartphone, quarant’anni fa le indiscrezioni e i segreti dietro la nascita dei cult cinematografici erano appannaggio di pochi. Una conoscenza bramata da molti, che veniva messa a disposizione da ricercatori che realizzavano vere e proprie enciclopedie dedicate a questi leggendari film. Dietro le quinte di Alien, scritto da J. W. Rinzler, è uno di questi volumi, interamente dedicato alla nascita e sviluppo del primo capitolo della saga degli xenomorfi. Con un minuzioso lavoro di ricerca, Rinzler guida gli appassionati alla scoperta dei retroscena della nascita e realizzazione di Alien, partendo dalle prime idee di Scott e O’Bannon sino alla titanica creazione dei set. Avvalendosi di materiale inedito, testimonianze dirette e una quantità impressionante di fotografie dell’epoca, Dietro le quinte di Alien, pubblicato in Italia da saldaPress, è un must have per ogni fan degli xenomorfi.

Alien- 30°Anniversario

Quando Aliens – Scontro Finale uscì al cinema, sembrò che la saga con protagonisti gli xenomorfi fosse arrivata a una conclusione. Il pubblico deluso non poteva accettare questa assenza, e come accaduto per altri celebri franchise cinematografici del periodo, come Star Wars o Robocop, i fumetti divennero il miglior ambiente in cui sviluppare ulteriormente l’universo degli Xenomorfi. Dark Horse Comics, in quegli anni, si fece simbolo di questa tendenza, dando vita alla prima serie a fumetti di Alien che proseguisse quanto raccontato nei due, con una miniserie realizzata da Mark Verheiden. Da questo primo arco narrativo prese vita l’Aliens Universe, contesto fumettistico che per anni accolse ed espanse il mito degli xenomorfi, venendo in seguito scalzato dall’uscita di Alien³. Aliens – 30° Anniversario, pubblicato in Italia da saldaPress, raccoglie questa prima espansione fumettistica della galassia degli xenomorfi, divenuto il punto di partenza di un universo a fumetti ancora oggi vivo e ricco di proposte.

Alien – The Roleplaying Game

Anche il mondo dei giochi di ruolo ha voluto partecipare alla lotta tra umani e xenomorfi, una volontà che ha trovato forma in Alien The Roleplaying Game. Ambientato nel 2183, ossia a cavallo degli eventi di Aliens – Scontro Finale e Alien³, il GDR di Free League Publishing creato da Tomas Härenstam, disponibile in Italia grazie a Wyrd Edizioni, contiene dei riferimenti anche alle più recenti pellicole della saga, i divisivi Prometheus e Covenant. A rendere intrigante questo GDR è la possibilità di vivere campagne in modalità Storia, ossia affrontate nuove avventure liberamente inserite nel contesto generale di Alien, o divenire parte integrante della continuity della saga grazie alla modalità Cinematografica, in cui scenari prestabiliti ci rendono parte di lotte serrate che ripresentano lo spirito più spiccatamente survival delle pellicole della saga. Caratterizzato da un rispetto della lore della saga perfetto e da un regolamento di facile apprendimento, Alien The Roleplaying Game è un’esperienza adatta a tutti coloro che non hanno paura di affrontare in prima persona i letali xenomorfi.

Aliens: Dentro l’alveare

La complessità di un universo fantascientifico come quello di Alien è tale da consentire la presenza di storie che si discostino dal filone narrativo principale, pur rimanendo fedele alle linee guida da esso stabilite. È quanto accade con Aliens- Dentro l’alveare, romanzo di Robert Sheckley del 1996, edito in Italia all’interno di Urania. Quando si scopre che la pappa reale prodotta da una regina degli xenomorfi ha incredibili proprietà curative, un ricco miliardario affetto da un grave malattia organizza una spedizione su quello che si pensa essere il mondo natale degli xenomorfi, avvalendosi dell’aiuto di un equipaggio composto da pirati spaziali, disperati e soldati. Aliens – Dentro l’alveare è slegato dagli eventi raccontati nei film, presentandosi come una lettura indipendente dalle avventure di Ripley e avvincente anche per coloro che non hanno familiarità con l’ambientazione, mentre gli appassionati degli xenomorfi possono sperimentare un modo diverso di vivere la propria passione.

Alien Covenant- David’s Drawings: Developing the Art of an Android

In Alien Covenant la presenza del folle androide David viene accompagnata dalla sua capacità artistica, che gli consente di realizzare incredibili disegni anatomici con cui documenta i suoi studi sull’evoluzione degli xenomorfi. La creazione di questo aspetto di David è opera di Dave Hallet e Matt Hatton, che nel volume realizzato da Victor Zolfo raccontano la loro esperienza, svelando come abbiano dato vita graficamente alla crescente follia dell’androide. Oltre a una ricca parte testuale, Alien Covenant- David’s Drawings: Developing the Art of an Android contiene più di duecento immagini e schizzi preparatori, meritandosi un posto nelle librerie degli appassionati della saga.

Funko Pop Alien Xenomorph

Un personaggio cult come lo xenomorfo non poteva non guadagnarsi una Funko Pop. Le celebri statuine da collezioni, infatti, hanno omaggiato ogni simbolo della pop culture, e hanno dedicato anche ai personaggi della saga di Alien una serie statuine la Funko Pop Alien Xenomorph è dedicato al primo xenomorfo visto in azione nella prima pellicola della saga, ma non mancano le sue versioni apparse nei film successivi, ovviamente accompagnati dall’inarrestabile Ellen Ripley.

Alien³- La sceneggiatura originale

Alien³ è uno dei capitoli più travagliati della storia della saga, afflitto da continui cambi di regia e sceneggiatura prima di arrivare alla sua versione definitiva. Tra i diversi script, uno portò la firma nientemeno che di William Gibson, padre del cyberpunk, che non convinse la Fox, che scartò la sua proposta. Anni dopo, però, la sceneggiatura di Gibson divenne la base da cui realizzare un fumetto che mostrasse la sua visione del mondo degli xenomorfi, un arco narrativo raccolto nel volume Alien³ – La sceneggiatura originale, pubblicato da saldaPress in un elegante volume da collezione.

Alien – 40th Anniversary

Questa edizione dedicata ai quarant’anni di Alien è dedicata ai cultori della saga e agli appassionati di fantascienza cinematografica. Sono presenti sia la versione cinematografica che la Director’s Cut realizzata anni dopo da Scott, oltre a una interessante serie di contenuti speciali che consentono di apprezzare al meglio il mito di Alien.

Aliens: Defiance

Esplorando la complessa continuity di Alien, Aliens Defiance è una miniserie a fumetti che offre una diversa prospettiva degli eventi della saga, creando anche dei legami con opere del franchise presenti altri media, come il videogioco Alien: Isolation. Protagonista della serie è Zula Hendricks, marine coloniale rimasta gravemente ferita durante il suo primo scontro con gli xenomorfi e costretta lavorare come ufficiale umano a bordo di una nave di recupero della Wayland-Yutani, accompagnata da una squadra di sintetici. Quando emergono le vere motivazioni per cui la compagnia organizza queste missioni, Zula e un sintetico decidono di opporsi e combattere dall’interno i piani della Weyland-Yutani. La miniserie, parte di una storia più ampia ancora in corso, è stata raccolta da saldPress in due volumi.

