Alien – il gioco di ruolo: al via i preordini con una gradita sorpresa

Free League Publishing dà il via ai preordini per il gioco di ruolo di Alien e omaggia gli acquirenti con il Cinematic Starter Kit

È di ieri l’annuncio da parte di Free League Publishing dell’imminente via libera, il 25 maggio, dei pre-order per il gioco di ruolo “carta e penna” ufficiale di Alien, che era stato annunciato lo scorso 26 aprile, in occasione dell’Alien Day. Ed era proprio il 25 maggio del 1979 quando il film Alien uscì per la prima volta sul grande schermo; una data, quella scelta da Free League Publishing per il lancio dei preordini, non certo casuale.

Per celebrare questo importantissimo 40° anniversario, Free League Publishing ha ben pensato di omaggiare con una gradita sorpresa tutti coloro che effettueranno il pre-order del Core Rulebook del gioco di ruolo di Alien. Costoro, infatti, potranno godere gratuitamente del Cinematic Starter Kit da 168 pagine che conterrà il primo modulo cinematografico Chariot of the Gods, stilato dallo scrittore di fantascienza e autore dell’ambientazione per il gioco di ruolo di Alien, Andrew E.C. Gaska.

Il Cinematic Starter Kit sarà disponibile per il download immediato non appena l’acquisto del preordine sarà confermato, esclusivamente su www.alien-rpg.com.

Basato sul pluripremiato motore di gioco Year Zero di Free League Publishing, il Core Rulebook del gioco di ruolo di Alien contiene oltre 300 pagine di mitologia, opere d’arte e meccaniche personalizzate per realizzare campagne open-world ed esplorazioni spaziali profonde e variegate della Frontiera.

Mentre la modalità Campagna fornisce gli strumenti per un gioco a lungo termine, la modalità Cinematografica sfida i giocatori a iniziare e completare un’esperienza di gioco di ruolo accessibile e autentica da svolgersi in una sessione di gioco, senza la necessità di preparare l’avventura in precedenza. Una versione semplificata del motore Year Zero, la modalità Cinematografica fornisce solo le regole di gioco più importanti per ogni scenario, con personaggi, storie e sfide pregenerati, catturando l’essenza dell’intenso dramma di un film di Alien.

Free League Publishing ha grandi progetti per Alien e questa nuova modalità Cinematografica, motivo per cui lo Starter Kit viene messo a disposizione con mesi di anticipo rispetto al Core Rulebook. “Stiamo provando qualcosa di nuovo e vogliamo conoscere le opinioni dei giocatori“, ha dichiarato Tomas Härenstam, co-fondatore di Free League Publishing e Game Director per il gioco di ruolo di Alien. “In effetti, chiunque preordini il Core Rulebook riceverà l’accesso esclusivo al nostro processo di sviluppo, con l’opportunità di fornire un feedback ed essere annoverato nei Riconoscimenti come tester del gioco nella pubblicazione finale“.

Lo Starter Kit non sarà l’unico modulo Cinematografico che gli appassionati possano aspettarsi. “Chariot of the Gods è il primo di una trilogia di moduli Cinematografici di Andrew E.C. Gaska“, ci informa Härenstam. Ogni modulo della trilogia esplorerà un diverso stile di gioco, introducendo una prospettiva diversa dell’universo di Alien e diversi antagonisti. Tuttavia, sebben ogni modulo Cinematografico è progettato per essere un’esperienza ludica indipendente con nuovi personaggi, ambientazioni e sfide, il comparto narrativo generale della trilogia sarà collegato, risultando alla fine in una storia completa e canonica.

“È questo ciò che rende al contempo così liberatorio e impegnativo progettare e giocare in modalità Cinematografica. In una sessione si potrebbe interpretare un camionista spaziale e un Marine Coloniale in quella successiva“, ha affermato Gaska. “Il divertimento è capire come lavorare insieme, capire al volo quando la posta in gioco è troppo alta e fare del proprio meglio per sopravvivere alla serata. I vincoli rendono l’esperienza davvero più emozionante e terrificante. Come se si fosse piombati nel mezzo del proprio film di Alien preferito. E anche se il proprio personaggio morisse, la serata è lungi dall’essere finita per il giocatore“.

Poiché è molto improbabile che tutti i personaggi siano in grado di sopravvivere, i moduli Cinematografici sono stati progettati pensando alla morte e alla rigiocabilità, e forniscono un ampio cast di personaggi giocabili e ramificazioni della storia con molteplici percorsi narrativi e possibili conclusioni. “È gratificante giocare e replicare ogni evento Cinematografico, imparando dall’esperienza, provando nuovi personaggi e nuove soluzioni creative e affrontando nuove sfide nel tempo“, ha commentato Gaska.

A partire dal 25 maggio, dunque, esclusivamente su www.alien-rpg.com sarà possibile preordine il Core Rulebook del gioco di ruolo di Alien, oltre a una varietà di gadget e accessori dedicati al 40° anniversario, in edizione limitata:

STANDARD EDITION: include l’Alien RPG Core Rulebook in formato cartonato con circa 300 pagine a colori ricche di bellissime illustrazioni e con le regole di gioco complete per entrambe le modalità di gioco Cinematografica e Campagna. Oltre all’edizione cartacea, è incluso anche il PDF del manuale. Prezzo: $ 49,99.

STANDARD BUNDLE: include tutto ciò che è compreso nella Standard Edition oltre allo Schermo del Master in versione deluxe, due set di dadi personalizzati (un set di 10 Dadi Base e un set di 10 Dadi Stress), un set di 50 carte personalizzate (per iniziativa, armi e PNG) e una serie di mappe e indicatori. È incluso anche il PDF del manuale. Prezzo: $ 99,99 (sconto di $ 50 sul prezzo totale al dettaglio).

40th ANNIVERSARY LIMITED-EDITION: include l’Alien RPG Core Rulebook con una speciale copertina commemorativa. È un’esclusiva per la campagna di preordine, pertanto non verrà mai più ristampata. È incluso anche il PDF del manuale. Prezzo: $ 89,99.

40th ANNIVERSARY BUNDLE: include l’Alien RPG 40th Anniversary Limited-Edition Core Rulebook, allo Schermo del Master in versione deluxe, due set di dadi personalizzati (un set di 10 Dadi Base e un set di 10 Dadi Stress), un set di 50 carte personalizzate (per iniziativa, armi e PNG) e una serie di mappe e indicatori. È incluso anche il PDF del manuale. Prezzo: $ 139,99.

THE COMPANY SPECIAL EDITION include tutto il materiale del 40th Anniversary Bundle, oltre alle firme del team Free League Publishing sia sulla copertina commemorativa sia su un poster in edizione limitata 68X100 cm della copertina del manuale del gioco di ruolo Alien di Martin Grip. Prezzo: $ 249,99.

È possibile anche personalizzare il proprio pacchetto con contenuti aggiuntivi:

Alien RPG Core Rulebook Standard Edition: $ 49,99

Alien RPG Core Rulebook – 40th Anniversary Limited-Edition: $ 89,99

Schermo GM: $ 24,99

Set base dadi: $ 19,99

Set di dadi stress: $ 19,99

Mazzo di carte: $ 14,99

Mappe e indicatori: $ 19,99