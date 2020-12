Alien – il team creativo della nuova serie Marvel

Nella tarda serata di ieri la Marvel ha ufficializzato il team creativo che lancerà la nuova serie regolare a fumetti di Alien, la prima dopo l’acquisizione dei diritti di pubblicazione dello scorso luglio.

Alien – team creativo e dettagli della nuova serie

La nuova serie di Alien partirà a marzo negli USA, ovviamente con un nuovo #1, e sarà scritta da Phillip Kennedy Johnson (The Last God – DC) con disegni di Salvador Larroca (Darth Vader).

Protagonista della serie sarà Gabriel Cruz, un mercenario assoldato dalla Weyland-Yutani, che si ritroverà a combattere contro una nuova mortale razza di xenomorfi anche per la sopravvivenza di suo figlio.

Eccovi la copertina di Alien #1 firmata da InHyuk Lee

Johnson ha commentato:

Da lettore e da fan, quando ho sentito che Alien era passato alla Marvel ero molto emozionato. Poi mi hanno chiesto di scrivere questo rilancio e sono rimasto senza parole! Sin da quando ho visto il film di Ridley Scott da ragazzino sono rimasto impressionato dallo xenomorfo ovvero la più iconica rappresentazione del terrore in un film. Scrivere questa serie è un sogno che si avvera!

Larroca ha aggiunto:

Alien è uno dei miei grandi riferimenti horror/fantascientifici e avere la possibilità di disegnarlo è un grande onore e onere: ho avuto l’opportunità di dare vita ai miei incubi preferiti! Spero che ai lettori piaccia tanto quanto me a disegnarla! La storia di Phillip sarà una delizia per i fan di questo fantastico franchise!

Alien & Predator, l’acquisizione Marvel

Marvel ha acquisito i diritti per le pubblicazioni delle storie a fumetti di Alien e Predator, i due amati franchise cinematografici della 20th Century Fox già acquisita dalla Disney, lo scorso luglio. I fumetti dei due franchise venivano storicamente pubblicati dalla Dark Horse di cui la Marvel aveva già assorbito i fumetti di Star Wars e più recentemente quelli di Conan. Pochi mesi fa invece sempre la Marvel aveva annunciato la pubblicazione di storie a fumetti ambientate nell’universo di Warhammer 40K.

Eccovi le due immagini teaser abbastanza eloquenti realizzate da David Finch, soprattutto quella di Predator che vede l’inarrestabile cacciatore alieno troneggiare sul quartier generale degli Avengers con in pugno l’elmo di Iron Man.

Il disegnatore David Finch ha commentato dicendo che Alien e Predator sono due dei personaggi più identificabili e iconici di tutti i tempi, e li ama entrambi proprio per questo. Ma soprattutto, è stato abbastanza fortunato da essere stato un bambino mentre loro erano delle novità. Ha visto ogni singolo film in cui loro siano mai apparsi, e non vede l’ora di vederli scatenare il caos nell’Universo Marvel. Ha disegnato le due illustrazioni con un gran sorriso stampato sulla mia faccia.

C.B. Cebulski invece ha dichiarato che non c’è nulla di più eccitante di una storia che riesce a tenere col fiato sospeso e Alien e Predator lo hanno fatto più e più volte! Ricorda molto vividamente dove si trovava quando vide ognuno di questi capolavori moderni per la prima volta, godendosi il modo in cui entrambi intrecciano magistralmente terrore e dramma extraterrestre in alcune delle sequenze più iconiche che abbia mai visto in una pellicola. Ed è quella l’eredità che Marvel sfrutterà!

Attualmente i fumetti di Alien e Predator sono pubblicati in Italia da saldaPress.