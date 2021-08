ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual, la recensione

L’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual è un supplemento e il primo modulo di campagna per ALIEN RPG, il pluripremiato gioco di ruolo carta e penna ufficiale del brand ALIEN, pubblicato dalla casa editrice svedese Free Legue Publishing. Questo imperdibile manuale contiene tutto ciò che serve sapere per gestire in gioco un’unità di Marine Coloniali, oltre a fornire tutto il necessario per creare e portare avanti una campagna con questi iconici personaggi.

Per poter godere del materiale contenuto nell’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual è necessario possedere il manuale base del gioco di ruolo di ALIEN o l’ALIEN RPG Starter Set. Ricordiamo inoltre che il manuale base di ALIEN RPG è stato finalmente da poco pubblicato in italiano a opera di Wyrd Edizioni, dopo circa un anno e mezzo dal suo annuncio, mentre non si ha ancora una data certa per quanto riguarda la pubblicazione degli altri manuali di questa linea editoriale, compreso l’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual, oggetto di questa recensione.

ALIEN RPG, è giunto il tempo dei Marine Coloniali!

Esistono forse personaggi più iconici dei Marine coloniali, nell’universo creato dal brand ALIEN tra film, libri, fumetti, videogiochi e giochi di ruolo? Se si escludono gli xenomorfi stessi, i veri protagonisti della saga, la risposta non può che essere no. Ed era quindi ovvio che la casa editrice svedese Free League Publishing pubblicasse per il gioco di ruolo carta e penna ALIEN RPG un volume interamente dedicato a questi soldati del futuro.

In verità, già il prodotto precedente, ALIEN RPG Destroyer of Worlds, era dedicato ai Marine Coloniali, ma si trattava di un modulo cinematografico, uno scenario prestabilito che emula l’arco drammatico di un film di ALIEN, con personaggi già pronti che una volta terminata la partita saranno quindi accantonati. I pochi sopravvissuti, quanto meno.

L’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual, invece, è tutto dedicato alla modalità campagna di questo gioco di ruolo, cioè un’avventura a lungo termine in cui i personaggi creati dai giocatori, se sopravvivranno, saranno mantenuti lungo molteplici diversi scenari. Costoro avranno quindi la possibilità di crescere sia dal punto di vista emotivo, attraverso l’interpretazione dei giocatori, sia da quello prettamente fisico e delle abilità, attraverso le meccaniche di esperienza e avanzamento fornite dal regolamento di gioco contenute nel Manuale Base.

Questo manuale, dunque, contiene una grande quantità di informazioni, che andranno a coprire qualsiasi tipo di conflitto e ogni possibile incontro in cui potrebbe trovarsi una unità di Marine Coloniali delle Americhe Unite. Andiamo dunque a vedere più nel dettaglio i contenuti dell’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual, ma cominciamo con il chiarire subito una cosa: tutto il materiale uscito finora (e il materiale futuro) per il gioco di ruolo di ALIEN, comprese le storie narrate nei moduli cinematografici, è da considerarsi canonico per quanto riguarda la continuity del brand ALIEN.

Infatti, sia i due moduli cinematografici Chariot of the Gods (contenuto nella scatola dell’ALIEN RPG Starter Set) e Destroyer of Worlds, e la parte riguardante l’ambientazione contenuta nel Manuale Base, sia questo ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual sono stati scritti dall’autore di romanzi di fantascienza Andrew E. C. Gaska, che tra le altre cose è consulente della 20th Century Fox per il mantenimento della continuità e del canone per i brand ALIEN, Predator e Il Pianeta delle Scimmie.

ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual, un volume dalla duplice identità

Visto il materiale che contiene e il modo in cui è organizzato all’interno del volume, possiamo tranquillamente affermare che l’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual è di fatto un prodotto che al suo interno ne contiene due, ben distinti tra loro seppur interconnessi. Pertanto, è un manuale che può essere tranquillamente usufruito sia dai Master (o Game Mother, come vengono denominati in ALIEN RPG), a cui è principalmente rivolto, sia dai giocatori. Questi ultimi, però, dovranno avere la cura di limitarsi a leggere solamente il primo centinaio di pagine del volume, che contiene alcune ottime informazioni per i giocatori per meglio interpretare personaggi appartenenti al corpo dei Marine Coloniali.

La prima parte del manuale, oltre alle informazioni accessibili anche per i giocatori, contiene anche tutta una serie di dati e strumenti rivolti ai Master per poter creare e condurre nel migliore dei modi possibili una campagna di ALIEN RPG interamente dedicata ai Marine Coloniali e ai conflitti che infuriano per la Frontiera dei sistemi colonizzati della galassia.

La seconda parte del manuale, invece, fornisce un’intelaiatura semipronta di una campagna e una serie di sette scenari interconnessi. Questi sono stati pensati per essere inseriti nell’intelaiatura di cui sopra, a formare una campagna vera e propria, ma sono anche facilmente riadattabili per essere giocati in altre campagne o come scenari singoli.

ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual, il supplemento

Come accennato poco fa, la prima parte dell’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual è completamente dedicata al fornire tutte le informazioni necessarie a portare avanti una campagna di ALIEN con i Marine Coloniali come protagonisti.

Informazioni per tutti

Il manuale prende il via con una fondamentale sezione riguardante la storia del corpo dei Marine Coloniali e dello scenario geopolitico della galassia di ALIEN, che va a integrare e completare quanto già presentato nel Manuale Base di questo gioco di ruolo. Quindi, fornisce tutta una serie di informazioni su come sono organizzate le unità dei Marine Coloniali, sulla struttura dei loro ranghi e persino sulle altre forze armate che le supportano. A complemento di tutto ciò, l’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual fornisce anche una rapida carrellata sulle altre organizzazioni presenti sullo scacchiere politico spaziale e sulle loro forze armate.

Segue quindi un intero capitolo dedicato alla creazione di personaggi Marine Coloniali che va ad approfondire quanto proposto nel Manuale Base. Sono presenti, infatti, le carriere militari, così da poter differenziare i vari personaggi e creare soldati che siano esperti di comunicazioni, tiratori scelti, fucilieri, scout, medici sul campo e così via. Al fine di dare maggiore profondità ai personaggi, sono presenti anche alcune tabelle su cui i giocatori dovranno tirare per fornire ai propri alter ego alcuni eventi accaduti in missioni passate che potranno o meno fornire bonus e/o malus ai personaggi. A completare il tutto, il manuale fornisce anche alcuni nuovi Talenti, esclusivi dei personaggi Marine Coloniali.

L’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual fornisce quindi tutta una serie di informazioni su come gestire l’equipaggiamento da Marine e, ovviamente, una pletora di nuovi equipaggiamenti, armi, veicoli e navi spaziali e tutti i dati necessari per utilizzare tutto ciò in gioco. La cosa interessante è che tutti i nuovi ammennicoli presentati non riguardano solamente i Marine Coloniali, ma sono suddivisi a seconda della forza politica che li utilizza regolarmente, come ad esempio la Norcomm QSZ-203 Semi-Automatic Pistol in dotazione all’UPP (Unione dei Popoli Progressisti).

Con l’equipaggiamento termina la parte di manuale visionabile dai giocatori e da qui in poi saranno fornite informazioni esclusivamente per gli occhi dei Master.

Informazioni per i Master

Nell’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual sono presenti molte informazioni approfondite per i Master. Informazioni che non vengono affatto menzionate nei film della saga, o che sono solo accennate brevemente, e informazioni tratte dai fumetti e romanzi della saga considerati canonici. Ciò rappresenta un’enorme quantità di indicazioni e un aiuto non da poco per quei Master meno addentro ai vari snodi della saga di ALIEN e che potrebbero trovarsi un po’ spaesati davanti alla vastità di possibilità che questo brand rappresenta. Vi siete sempre chiesti cosa sono gli Arturiani citati in ALIENS – Scontro Finale (1986) diretto da James Cameron? Leggendo questo manuale, lo scoprirete!

Questa sezione della prima parte del manuale, quindi, fornisce davvero ogni informazione possibile e immaginabile per creare una campagna militare in ALIEN RPG, comprese le procedure di combattimento, generatori casuali di missioni e tanto altro ancora. In queste pagine viene persino proposto un abbozzo di campagna che i Master potranno sviluppare a loro piacimento, o che potranno utilizzare come spunto per crearne una propria, e che verrà ripresa e ulteriormente sviluppata nella “seconda parte” del manuale.

La “prima parte” del manuale, quindi, si conclude con un’interessantissima panoramica su alcuni sistemi planetari e sulle principali basi militari sparse per lo spazio colonizzato e con una disamina di alcuni “Progetti Neri” portati avanti in segreto dalle principali forze militari dello scacchiere politico. Qualcuno ha detto: “Ricerche segrete sugli xenomorfi?”.

ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual, la campagna

Una delle sezioni più grandi dell’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual è la sua proposta di campagna, considerando anche quanto enunciato nella parte precedente. Denominata The Frontier War e sviluppata lungo ben sette scenari presentati a conclusione del volume, la campagna presentata in questo manuale prende il via dopo gli eventi narrati nel modulo cinematografico Destroyer of Worlds utilizzando tutti gli indizi e le fila che sono stati inseriti finora in ALIEN RPG, a dimostrazione di come tutto quanto uscito sia di fatto interconnesso.

Quella presente in ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual è una campagna enorme ed epica, con una premessa davvero avvincente. Sono presenti numerose “rivelazioni” e intriganti colpi di scena da svelare, che porteranno a una verità che rischierà di scuotere la struttura di comando dell’intera forza armata delle Americhe Unite.

Si tratta di un’avventura tentacolare che porterà i personaggi dei giocatori in molti mondi, incontrando ogni tipo di minaccia, da quella umana a quella aliena. I giocatori avranno l’opportunità di scoprire cospirazioni e scegliere da che parte stare. Ogni missione contiene un elenco di eventi per ampliare la trama e, sebbene la campagna sia progettata per non uccidere i personaggi dei giocatori con la stessa facilità dei precedenti scenari cinematografici, la morte è ancora in agguato per coloro che si dimostreranno sfortunati o negligenti. Per questo motivo, il manuale fornisce anche una serie di suggerimenti su come gestire le inevitabili morti dei personaggi dei giocatori.

Dal punto di vista editoriale

Dal punto di vista prettamente editoriale, ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual è un prodotto di ottimo livello. Ci troviamo di fronte a un corposo manuale di trecentocinquatasei pagine patinate e a colori, rilegate in una copertina rigida robusta e davvero evocativa.

L’aspetto grafico, impreziosito dalle bellissime illustrazioni, è in linea con i prodotti precedenti, risultando anch’esso davvero evocativo e riuscendo a catapultare immediatamente il lettore nell’universo di ALIEN. Importante segnalare anche la praticamente totale assenza di refusi.

Conclusioni

Da quanto emerso dalla nostra disanima del volume, ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual è un volume che non può assolutamente mancare nella collezione degli appassionati del gioco di ruolo di ALIEN. Le informazioni ivi contenute, infatti, sono assolutamente necessarie per poter portare avanti con successo e convinzione una campagna di ALIEN RPG, non solo incentrata sui Marine Coloniali, ma anche una più generica, ma che abbia un minimo di spessore d’ambientazione.

La sua doppia natura di supplemento di gioco e modulo di campagna raddoppia il valore del volume e fornisce materiale utilizzabile davvero in ogni situazione di gioco che il Master voglia presentare ai propri giocatori. Consigliatissimo e indispensabile.

Un prodotto rivolto a…

L’ALIEN RPG: Colonial Marines Operations Manual è ovviamente rivolto a tutti gli appassionati del gioco di ruolo di ALIEN che non potranno farne a meno, se vorranno costruire una campagna, che sia o meno incentrata sui Marine Coloniali, che sia credibile e che si appoggi su un’ambientazione solida e politicamente interessante. Per la mole di informazioni fornite, la maggior parte delle quali ovviamente relative ai Marine Coloniali, tuttavia è un volume che potrebbe suscitare la curiosità e il consenso anche dei “semplici” appassionati del brand ALIEN.