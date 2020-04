ALIEN RPG: due grandi novità in preordine ora

È di ieri pomeriggio, in occasione dell’ALIEN day (la celebrazione annuale che si tiene ogni 26 aprile del franchising e del fandom di ALIEN), l’annuncio da parte di Free League Publishing e di 20th Century Studios di due importanti novità per quanto riguarda il gioco di ruolo carta e penna ALIEN RPG (di cui potete leggere la nostra recensione).

I prodotti in questione, in uscita nel mese di agosto 2020, saranno l’ALIEN RPG Starter Set e un modulo cinematografico completamente nuovo intitolato Destroyer of Worlds. Entrambe le espansioni sono fin da subito preordinabili online sul sito web ufficiale di questo gioco di ruolo horror fantascientifico, raggiungibile a questo link.

Vediamo dunque più nel dettaglio le due novità.

ALIEN RPG Game Starter Set

L’ALIEN RPG Starter Set sarà un boxed set progettato per essere il punto di ingresso perfetto nel gioco e nell’universo ALIEN. Conterrà tutto il necessario per iniziare a giocare, tra cui una breve guida rapida alle regole base di centoquattro pagine, venti dadi personalizzati per il gioco (dadi base e dadi stress), carte di riferimento, documentazioni per i personaggi, un enorme mappa stellare e l’intero scenario cinematografico Chariot of the Gods (già disponibile per l’acquisto online in formato elettronico, cliccando qui), scritto dall’autore di fantascienza Andrew EC Gaska.

L’ALIEN The Roleplaying Game Starter Set, in uscita ad agosto 2020, avrà un costo di $ 49,99.

ALIEN RPG – Destroyer of Worlds

Il modulo cinematografico Destroyer of Worlds, anch’esso scritto da Gaska, sarà la continuazione della storia narrata in di Chariot of the Gods. Questa volta la vicenda sarà incentrata su personaggi davvero iconici nell’universo di ALIEN: i Marine Coloniali.

La sinossi dell’avventura vedrà una squadra di Marine Coloniali essere schierata sulla luna Ariaricus per gestire un’insurrezione, che presto si ritroverà a combattere per la propria vita contro avversari al di là dei loro incubi peggiori. Lo scenario cinematografico ALIEN RPG – Destroyer of Worlds sarà commercializzato in un boxed set, che conterrà mappe, documentazioni e carte.

Il manuale base del gioco di ruolo ALIEN The Roleplaying Game e gli altri prodotti a esso dedicati finora usciti sono disponibili per l’acquisto online, sia nelle loro versioni fisiche sia in formato elettronico, ai seguenti link:

Ricordiamo, inoltre, che la versione italiana di ALIEN The Roleplaying Game sarà pubblicata in futuro da Wyrd Edizioni.