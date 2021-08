ALIEN RPG, è uscito il Colonial Marines Operations Manual

È di ieri l’annuncio da parte della casa editrice svedese Free League Publishing di 20th Century Studios, dell’uscita di un manuale tutto dedicato ai Marines Coloniali per ALIEN RPG, il gioco di ruolo “carta e penna” ufficiale del brand ALIEN.

Intitolato Colonial Marines Operations Manual, questo prodotto in lingua inglese è un modulo completo per la modalità di gioco campagna, per il pluripremiato gioco di ruolo ALIEN RPG. Si tratta di un volume di 352 pagine del prezzo di $ 44,99, con copertina rigida e riccamente illustrato e fornirà tutti gli strumenti necessari per condurre una campagna completamente open world in cui i giocatori potranno calarsi nei panni degli iconici Marines Coloniali dell’universo di ALIEN. Ovviamente, per poterne godere sarà necessario possedere il Manuale Base di ALIEN RPG. Ricordiamo che il manuale base di ALIEN RPG è recentemente uscito anche in italiano a opera di Wyrd Edizioni.

Ti sei unito al Corpo perché volevi vedere le stelle. Credi nel dovere e nell’onore. Hai stretto amicizie per la vita qui e hai visto molti di loro essere abbattuti dalle schegge. Nessuno ti paga per chiedere perché, solo per eseguire gli ordini. Proteggi e servi i cittadini e le colonie dell’Orlo Esterno, indipendentemente da quale sarà il costo. Ora carica il tuo fucile a impulsi, marine. Hai un lavoro da fare.

Il Colonial Marines Operations Manual è ora disponibile su alien-rpg.com, nel negozio online di Free League, dove è disponibile anche un adattamento completo del libro come modulo per Foundry virtual tabletop, separatamente o in bundle con il libro fisico. E’ possibile reperire questo imperdibile manuale per ALIEN RPG anche su Amazon, oltre nei negozi specializzati di tutto il mondo, su DriveThruRPG in formato PDF e su Fantasy Grounds virtual tabletop.

ALIEN RPG – Colonial Marines Operations Manual, caratteristiche principali

Il manuale Colonial Marines Operations Manual per ALIEN RPG sarà caratterizzato dai seguenti argomenti: