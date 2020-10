Alita Angelo della Battaglia, smentite le voci sul sequel

I fan di Alita stanno aspettando speranzosi la notizia di un sequel del film Alita Angelo della Battaglia, film del 2019 diretto da Robert Rodriguez e distribuito da 20th Century Fox Italia. Purtroppo la star di Alita Angelo della Battaglia e di Suicide Squad, Jai Courtney, ha smentito le voci di corridoio che parlavano di un secondo film in arrivo.

In un post su Instagram di qualche mese fa, Jai Courtney ha condiviso un’immagine di se stesso in una tuta motion capture per una produzione ai tempi non divulgata, con la descrizione:

Testando il mio nuovo paio di rollerblades.

I fan sono subito saltati alle conclusioni, pensando che l’attore stesse lavorando ad una motion capture per il sequel di Alita Angelo della Battaglia. La fanbase di Alita, conosciuta sui social con il nome di Alita Army, ha quindi creato grande agitazione online, con alcuni fan che addirittura sostenevano di sapere con certezza che Jai Courtney stesse lavorando alle riprese di Alita 2. Recentemente, durante un’intervista con Cinema Blend, per la promozione del suo nuovo film The Honest Theif, Jai Courtney ha confermato che il post, datato 21 Luglio 2020, non ha niente a che fare con Alita Angelo della Battaglia. Si trattava, in realtà, di un nuovo episodio per la serie Netflix Love Death + Robots, nel quale sarebbero coinvolti anche degli amici dell’attore. Il nuovo episodio sarà una creazione di Tim Miller e David Fincher.

Sembra quindi che l’Alita Army dovrà arrendersi, almeno per il momento, all’idea che Alita Angelo della Battaglia non avrà un sequel. Una nota di speranza per i fan più accaniti, tuttavia, è rappresentata dal fatto che, dato l’entusiasmo del pubblico, negli Stati Uniti Alita è stato proiettato nuovamente nelle sale. La seconda stagione di Love Death + Robots, confermata da Netflix a Giugno, non ha ancora una data di pubblicazione ufficiale.