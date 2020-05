All Might vs Batman – Scott Snyder decreta il vincitore

Potrebbe essere uno scontro o un crossover che non vedremo mai quello fra All Might – co-protagonista di My Hero Academia ovvero uno dei manga e degli anime in assoluto più di successo attualmente a livello mondiale, e Batman ovvero uno degli eroi più importanti della DC.

In nostro soccorso però è arrivato a sorpresa Scott Snyder – già scrittore di Batman, Justice League e del prossimo evento Dark Nights: Death Metal – che ha confessato in una recente intervista di essere diventato fan di My Hero Academia insieme ai suoi figli dopo il consiglio del disegnatore spagnolo Jorge Jimenez.

Snyder di essersi davvero appassionato alla serie e che sarebbe davvero difficile decretare un vincitore in uno scontro fra All Might e Batman.

Di solito, confessa lo scrittore, ogni volta che gli chiedono chi vincerebbe in uno scontro fra Batman e un altro personaggio, risponde sempre il Cavaliere Oscuro perché… è Batman e Batman trova sempre dei punti deboli nei suoi nemici e lo farebbe anche con All Might.

Ma in quanto a forza di volontà e quello che rappresenta, dice Snyder, All Might sarebbe imbattibile. Snyder ricorda il suo arco narrativo su Batman intitolato Gioco Finale in cui Batman deve affrontare tutta la Justice League e si cerca di rispondere alla domanda ci vincerebbe fra lui e Superman e la risposta sarebbe nessuno.

All Might è simile a Superman, perché quello che rappresenta è qualcosa che non si vorrebbe mai veder perdere. Quindi, lui non può mai perdere, perché i suoi ideali e valori vanno oltre lo scontro fisico e non possono essere intaccati.

My Hero Academia è composta da quattro stagioni tutte disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma VVVVID. Le prime due stagioni sono state trasmesse in chiaro dalle reti Mediaset, ovviamente doppiate in italiano, fra il 2018 e il 2019. Potete recuperare la serie in home video grazie a Dynit che realizzato 3 box blu-ray per le prime due stagioni, anche con audio italiano, My Hero Academia Stagione 1, My Hero Academia Stagione 2 – Box 1 e My Hero Academia Stagione 1 – Box 2.

Alle serie anime si collegano anche due film: My Hero Academia – The Movie: Two Heroes e My Hero Academia: HEROES RISING entrambi usciti sempre per Dynit.

L’anime è tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, ancora in corso di pubblicazione e giunto al Volume 26. Il manga è edito in Italia da Edizioni Star Comics che ha pubblicato finora 23 volumi.

Per chi non conoscesse eccovi una breve sinossi della serie:

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia. Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembra impossibile che qualcuno finirà per notare le sue capacità.