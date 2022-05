Quest’anno Spider-Man, il personaggio della Marvel Comics nato nel 1962 dalla mente di Stan Lee e dai disegni di Steve Ditko (leggete anche questo nostro articolo per scoprirne le origini), festeggia un traguardo importante: il supereroe compie infatti 20 anni visto che negli Stati Uniti il primo film di Spider-Man creato da Sam Raimi ha debuttato nelle sale cinematografiche il 3 maggio 2002. Per festeggiare questo importante anniversario di uno dei supereroi più amati di sempre, Sony Pictures ha creato un documentario, della durata di 30 minuti, condotto dai comici J.B Smoove e Martin Starr. All Roads Lead To No Way Home è il documentario che contiene nuove interviste e da archivio, estratti dai comunicati stampa e molto altro ancora.

All Roads Lead To No Way Home: il documentario dedicato a Spider-Man

Il film di Spider-Man del 2002 diretto da Sam Raimi, basato sul fumetto del personaggio titolare creato da Stan Lee e Steve Ditko nel 1962, già protagonista di tante produzioni d’animazione per il piccolo schermo e della serie televisiva The Amazing Spider-Man (1977-79), è il primo capitolo di una trilogia ma anche di un grande franchise cinematografic proseguito nel 2004 in Spider-Man 2 e nel 2007 in Spider-Man 3. Nel 2012 è uscito poi The Amazing Spider-Man e nel 2014 The Amazing Spider-Man 2. La versione attuale del personaggio, Peter Parker di Tom Holland, ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Captain America: Civil War del 2016 (su Amazon il DVD) prima di ottenere un film da solista in Spider-Man: Homecoming del 2017 e poi in Spider-Man: Far From Home del 2019.

Il documentario creato dalla Sony Pictures vuole proprio riassumere e festeggiare i 20 anni del franchise dell’Uomo Ragno. Ci saranno interviste completamente nuove con gli attori Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, oltre ai produttori Kevin Feige e Amy Pascal e il regista Jon Watts, tra gli altri.

Dove è possibile guardare All Roads Lead To No Way Home? Il documentario è disponibile al noleggio gratuito su Prime Video, Rakuten TV, Chili e Microsoft e cliccando qui. Il documentario è disponibile in lingua originale con sottotitoli.

Qui sotto potete guardare il trailer: