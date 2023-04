Dopo aver dominato sul grande schermo per decenni, negli ultimi tempi Star Wars, complice la presenza di Disney Plus, sembrava avere virato verso il piccolo schermo per espandere il proprio universo. Andor, The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi hanno fatto il loro esordio, non sempre raccogliendo il favore pubblico, ma segnando un apparente cambio di rotta del franchise, che complice l’annuncio di serie future come Ahsoka, The Acolyte e Skeleton Crew sembrava sempre più deciso ad abbandonare il cinema, dopo le delusioni della Trilogia Sequel. A sorpresa, questa impressione è stata smentita in queste ore, quando durante la Star Wars Celebration 2023 è stato annunciato Dawn of the Jedi, film affidato a James Mangold che rilancerà il franchise anche sul grande schermo.

Il ritorno al cinema di Star Wars è ufficiale: alla Star War Celebration 2023 annunciato Dawn of the Jedi

L’annuncio di nuovi film di Star Wars è un segnale importante per un franchise che proprio sul grande schermo ha creato il proprio mito, consolidandolo nel corso degli anni con ben tre trilogie. Per sancire il ritorno in sala, è stato avviato un progetto di ampio respiro, che coprirà ben 5000 anni di storia galattica, attraversando diverse ere del canon e portandoci in ogni angolo della galassia. Pur non avendo svelato molto di queste idee, LucasFilm ha immediatamente stuzzicato la curiosità dei fan, che memori delle grandi saghe fumettistiche e letterarie del Legends possono sperare di vedere realizzate trasposizioni di celebri archi narrativi come Le Cronache dei Jedi o Old Republic.

Tra gli annunci legati a questo progetto è stato rivelato che Daisy Ridley tornerà nuovamente ne panni di Rey in un film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, che la vedrà impegnata nella sfida di creare un nuovo Ordine Jedi. Di questo trio di annunciate pellicole farà parte anche un film affidato a Dave Filoni, controversa figura del Canon di Star Wars, e che è stato presentato come un trait d’union tra The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka.

The Mandalorian (Pedro Pascal, third from left) in Lucasfilm's THE MANDALORIAN, season three, exclusively on Disney+. ..2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

La vera curiosità, tuttavia, è stato l’annuncio, durante il panel della Star Wars Celebration 2023, di Dawn of The Jedi, il film che sarà diretto da James Mangold. Il titolo ricorda una saga letteraria del Legends in cui venivano raccontate le origini dei Cavalieri Jedi, tornando agli albori dell’esistenza dell’Ordine Jedi in un periodo antecedente alla stessa Repubblica. Lo stesso Mangold ha precisato come la sua idea sia di tornare 25.000 ani prima di qualsiasi storia mai raccontata prima di Star Wars

Quando ho cominciato a parlare con Kathy di questi film, quello che mi era venuto spontaneo era pensare a che tipo di film volessi fare all’interno del mito di Star Wars. E ho subito pensato a qualcosa di biblicamente epico, come I Dieci Comandamenti, sull’origine della Forza. Da dove arriva la Forza, quando è stata scoperta, quando hanno imparato a usarla?

Attualmente previsto per natale 2024, Dawn of the Jedi sarà il primo di questa nuova trilogia, che avrà una personalità differente alle precedenti trilogie del franchise, che erano viste come un unico racconto diviso in tre capitoli. La libertà concessa ai registi sembra avvicinare queste tre produzioni al concept che aveva guidato alla realizzazione di Solo e Rogue One, l’idea di un’antologia di film che raccontassero eventi parte del canon di Star Wars ma slegati dal corpus narrativo principale. Con la fine della Skywalker Saga, è ora possibile muoversi più liberamente lungo la timeline del Canon, un punto a favore dello sviluppo di film che possano esplorare in modo meno rigido la galassia lontana lontana.

