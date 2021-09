All’asta i veicoli di Mad Max: Fury Road

Avete mai voluto guidare le auto spettacolari di Mad Max: Fury Road, il film diretto da George Miller nel 2015, con Tom Hardy e Charlize Theron, ambientato in un futuro distopico post apocalittico? Ora potete grazie a Lloyds Classic Car Auctions, che ha messo all’asta i veicoli realizzati per le riprese del film.

I veicoli di Mad Max: Fury Road all’asta

Grazie a Lloyds Classic Car Auctions, dal 25 al 26 settembre sarà possibile partecipare a un’asta per comprare alcuni dei celebri veicoli realizzati per le riprese del film Mad Max: Fury Road. All’asta ci sono un totale di 13 veicoli, i cui prezzi, per ora, non sono specificati, ma possiamo immaginare che non saranno a buon mercato.

I veicoli di Mad Max: Fury Road sono folli, con un design steampunk postatomico, progettate per creare morte e distruzione. Questa la descrizione del lotto in vendita:

Preparate, super-turbo, caricate e armate fino ai denti con armi e War Boys, le macchine che hanno superato la fine della civiltà sono state riportate alla luce nel più grande barn-find mai registrato. Nitrosi, nocivi, e senza fronzoli, forieri dell’inferno, segnano l’incredibile capacità dell’uomo di strappare la bellezza anche da ciò che è progettato per la morte e la distruzione, l’arte dal potere, il significato dalla macchina.

Tra i veicoli in vendita ci sono la Razor Cola, la Ford Falcon XB del 1973 usata come Interceptor di Max Rockatansky e The Doof Wagon, conosciuto nel film come la “macchina del morale” del partito della milizia di Immortan Joe, usato per radunare le truppe e mostrato con batteristi montati e una chitarra elettrica che sputa fuoco.

Sono in vendita anche la Gigahors: W16 Cadillac Pair, una coppia di Cadillac Coupe de Villes del 1959 e The Gigahorse: W16 Cadillac Pair, la Doof Wagon, una portamissili 8×8 MAN con V8 sovralimentato e la Pole Car: Pontiac Surfari.

Il film Mad Max: Fury Road

Mad Max: Fury Road è stato giudicato il miglior film del 2015 secondo la giuria del festival del Cinema di San Sebastian, uno degli appuntamenti più importanti per il settore, insieme agli Oscar e ai festival di Venezia.

Questa la sinossi ufficiale:

In questo mondo ci sono due ribelli in fuga che potrebbero riuscire a ristabilire l’ordine. C’è Max, un uomo d’azione e di poche parole che cerca di ritrovare l’equilibrio mentale dopo aver perso sua moglie e suo figlio, e Furiosa, una donna d’azione convinta che la sopravvivenza sia possibile se riesce ad attraversare il deserto e tornare alla terra dov’è cresciuta.

Il film ha ottenuto 10 candidature e vinto 6 Premi Oscar, ha avuto 2 candidature a Golden Globes, 7 candidature e vinto 4 BAFTA, 13 candidature e vinto 9 Critics Choice Award e ha vinto un premio ai SAG Awards ed è stato premiato a AFI Awards. In Italia Mad Max: Fury Road ha incassato nelle prime 4 settimane di programmazione 2,9 milioni di euro e 1 milioni di euro nel primo weekend.

