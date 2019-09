Alphonse Elric & Edward Elric (Twin Pack), in uscita un set da Threezero

Alphonse Elric e Edward Elric sono le due nuove uscite che compongono questo fantastico set in scala 1/6 proposto da Threezero. I due personaggi sono i fratelli protagonisti dell’anime/manga cult Fullmetal Alchemist.

Fullmetal Alchemist è un manga scritto e disegnato da Hiromu Arakawa. L’opera è stata serializzata sulla rivista di Square Enix Monthly Shōnen Gangan dal 12 luglio 2001 al 12 giugno 2010 per un totale di 108 capitoli più un capitolo speciale; questi sono in seguito stati raccolti in 27 volumi sotto l’etichetta Gangan Comics e pubblicati tra il 22 gennaio 2002 e il 22 novembre 2010. Il manga è stato tradotto in diverse lingue, tra cui in italiano da Planet Manga, in inglese da Viz Media, in francese da Kurokawa, in spagnolo da Norma Editorial e in coreano da Haksan Publishing. La storia segue i giovani alchimisti Edward e Alphonse Elric, due fratelli in viaggio per la nazione di Amestris alla ricerca della leggendaria pietra filosofale con lo scopo di riottenere i loro corpi originari persi in una trasmutazione umana finita male. Durante il loro viaggio scopriranno un piano orchestrato da sette esseri chiamati homunculus che potrebbe distruggere il Paese se non fermati in tempo.