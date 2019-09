Alraune Queen – Myth Cloth di Tamashii Nations

Alraune Queen: è il nuovissimo annuncio di Tamashii Nations per la linea Saint Cloth Myth Classic tratto da Saint Saiya dal capitolo di Hades.

Alraune Queen è il nuovissimo annuncio di Tamashii Nations per la linea Saint Cloth Myth Classic. Dopo esere scomparso dai radar per un bel pò di tempo anche a seguito dei feedback degli utenti, finalmente vedrà la luce grazie all’apertura dei preordini e la comparsa delle foto ufficiali.

Anche Alraune Queen come tutti i personaggi standard misura circa 17 cm di altezza, completamente in plastica al di fuori dei piedi che sono in metallo. L’armatura come sempre sarà realizzata sia in metallo che in plastica per riuscire a bilanciare la figure in modo che non cada come in questo caso le ali sono assolutamente in plastica per non avere tutto il peso nella schiena e far cadere il cavaliere all’indietro. I prodotti di questa linea, contengono anche alcuni extra tra cui mani e visi intercambiabili.

Alraune Queen è uno spettro di Ade, il suo potere deriva della Divina Stella Demoniaca ed è uno dei pochi Spettri più potenti tra gli Inferi . È visto principalmente con i suoi compagni Harpy Valentine , Minotauros Gordon e Basilisk Sylphid. Dopo aver ricevuto la notizia che il famigerato Muro del pianto degli Inferi era stato trafitto dai santi di Athena, Basilisk Sylphid e i suoi compagni andarono rapidamente a indagare sulla scena. Mentre si avvicinavano al sito, la loro presenza viene percepita dal cavaliere di Dragon Shiryu, che decise di rimanere indietro e combattere in modo che i suoi compagni avessero la possibilità di attraversare il fiume cosmico dietro il Muro del Pianto .

Il costo di questa figure sarà di 11.000 yen ( il prezzo Italiano dovrebbe essere attorno ai 155.00 Euro ) e dovrebbe arrivare in Italia ad aprile 2020 circa. In Italia queste tipo di figure sono distribuite da Cosmic Group.