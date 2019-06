Altar Quest: dagli autori di Descent e Warhammer Quest arriva un nuovo prodotto!

È live in questi giorni la campagna Kickstarter per sostenere Altar Quest, un nuovo board game collaborativo che omaggia ai grandi classici del genere.

I game designer Adam e Brady Sadler, già autori di Descent, Viaggi Nelle Tenebre, Seconda Edizione e Warhammer Quest: The Adventure Card Game, tornano sulla scena dei giochi da tavolo fantasy con Altar Quest, il loro nuovo gioco da tavolo.

Altar Quest sarà un gioco da tavolo cooperativo fantasy per 1-4 giocatori ispirato ai grandi classici del genere dungeon crawling.

Il gioco utilizzerà un sistema chiamato Modular Deck System (MDS), che è stato utilizzato nei giochi da tavolo Street Masters e Brook City, che permetterà un’esperienza di gioco flessibile andando ad aggiungere di volta in volta nuovi mazzi di gioco.

I giocatori potranno giocare in solitario o in gruppo, scegliendo i loro obiettivi dal mazzo delle quest oppure pescandoli a caso. Per vincere una partita ad Alter Quest, i giocatori, dovranno completare l’obiettivo di missione superando tutte le prove a cui saranno sottoposti e affrontando il nemico finale. Altar Quest sarà un gioco collaborativo al 100%, perché se anche solo uno dei personaggi dovesse venire sconfitto, i giocatori avranno perso la partita.

Ogni elemento di Altar Quest avrà un particolare mazzo di gioco, mischiandoli tra loro sarà possibile creare combinazioni sempre diverse e ottenere diverse avventure, garantendo così una buona longevità dei contenuti.

Il finanziamento di questo gioco e la successiva realizzazione saranno legati ad una campagna in corso sulla piattaforma Kickstarter.

Sarà possibile sostenere il progetto attraverso un unico livello di pledge (a esclusione dei contributi senza ricompensa) da 109$ per aggiudicarvi una copia di questo gioco, comprensiva di tutti i componenti e gli stretch goal, che via via verranno sbloccati.

Si tratta di una cifra importante, ma Altar Quest si presenterà come un gioco imponente e ricco di accessori, composto nella sua versione base da 133 miniature e moltissimi mazzi di carte, che andranno ad aumentare grazie agli stretch goal.

L’obiettivo di campagna è stato fissato a 100.000$ e al momento risulta superato, chi desiderasse sostenere Altar Quest potrà contribuire al crowdfunding fino al 26 giugno 2019.