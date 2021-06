Attraverso il sito ufficiale della piattaforma, si apprende che troveranno spazio altre 3 nuove serie nel palinsesto Crunchyroll Estate 2021. Ricordiamo che solo pochi giorni la piattaforma streaming dedicata agli anime aveva svelato le prime novità dell’estate 2021 che trovate in questo nostro articolo dedicato.

Scopriamole insieme!

Le 3 nuove serie nel palinsesto Crunchyroll Estate 2021

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! X

Uscita: da annunciare

La ricca ereditiera Katarina Claes viene colpita in testa da un sasso e recupera i ricordi della precedente vita. Si scopre che il mondo in cui vive è il mondo del gioco Fortune Lover, un otome da cui era ossessionata nella scorsa vita… ma è stata inviata come avversario che cerca di ostacolare le storie sentimentali del protagonista! Il miglior finale a cui Katarina possa ambire è l’esilio e il peggiore è la morte! Deve trovare il modo di evitare di attivare le trappole del fato e deve creare il suo luminoso futuro.

Drug Store in Another World – The Slow Life of a Cheat Pharmacist

Uscita: da annunciare

Reiji Kirio era un dipendente di un’azienda con uno stipendio insulso che non faceva altro che lavorare, ogni giorno. Durante un giorno come tanti altri, mentre andava a piedi al lavoro con uno sguardo vacuo si è ritrovato in una foresta in un mondo parallelo. “Ecco, dev’essere un’altra di quelle persone reincarnate in un altro mondo di cui tanto si parla.” Le due abilità che possiede sono “Valutare” e “Scoprire farmaci”. Non sembrano qualcosa di esaltante… a ogni modo. Ma finiranno per dimostrarsi doti eccellenti! Può produrre medicine curative che non esistevano in questo mondo, una dopo l’altra, fino a farlo diventare una stella nascente. Nessuno si approfitterà più di lui! Decide di adottare uno stile di vita tranquillo e apre una farmacia. Inizia dunque una storia rilassata quanto lo stile di vita del farmacista in un mondo parallelo che ne è protagonista.

Remake Our Life!

Uscita: da annunciare

Un ex-programmatore di videogiochi si ritrova all’improvviso sbalzato indietro di dieci anni e farà di tutto per ri-programmare la sua vita in maniera… creativa!

