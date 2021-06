Altrimenti Ci Arrabbiamo: il cast del remake

Da qualche giorno l’attore e regista Christian De Sica ha annunciato che prenderà parte a un remake di Altrimenti Ci Arrabbiamo. De Sica non prenderà parte alla pellicola in qualità di regista, ma interpreterà un ruolo chiave nel remake del film del 1974 con Bud Spencer e Terence Hill.

Altrimenti Ci Arrabbiamo: i primi dettagli sul remake

Christian De Sica interpreterà il Dottore, l’antagonista di Altrimenti Ci Arrabbiamo; nel film originale, questo ruolo venne rivestito da Donald Pleasence.

Per quanto riguarda invece Ben e Kid, ovvero i personaggi interpretati da Terence Hill e Bud Spencer, il gigantesco Ben sarà interpretato da Edoardo Pesce, noto per Romanzo criminale – La serie e Dogman (il suo ruolo nel film di Matteo Garrone gli è valso anche il David di Donatello per il miglior attore non protagonista).

Il ruolo di Kid è stato invece affidato a Alessandro Roja (Romanzo criminale – La serie, Diabolik).

Quanto alla trama di base del film originale Altrimenti Ci Arrabbiamo, si pensa che potrebbe essere rivisitata ed attualizzata per potersi meglio adattare ai giorni nostri.

Aggiungiamo inoltre che di recente sono state divulgate dall’agnenzia ANSA alcune ulteriori informazioni che riguardano il remake del film. Nell’articolo viene specificato che più che di un remake si tratterà di un reboot e che le riprese sono iniziate proprio oggi!

Qui di seguito trovate una breve sinossi del nuovo reboot di Altrimenti ci Arrabbiamo:

“Carezza e Sorriso, fratelli molto diversi tra loro e in lite fin dall’infanzia, dovranno mettere da parte le loro controversie per recuperare la mitica Dune Buggy, un tempo appartenuta al loro amato papà e ora sottrattagli da Torsillo, uno speculatore edilizio senza scrupoli, e da suo figlio Raniero. Nel farlo, stringeranno un’insolita alleanza con una comunità di circensi, capeggiata dalla bella e pericolosa Miriam e minacciata dagli affari poco puliti di Torsillo. Tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, riusciranno i due fratelli a ritrovare la loro amata macchina?“.

YouNuts! Production si occuperà della regia del film, che avrà un soggetto di Paolo Fondato, Manuel Fondato e Francesco Cenni; la sceneggiatura è a cura di Vincenzo Alfieri, Giancarlo Fontana, Tommaso Renzoni e Giuseppe Gennaro Stasi; il film è prodotto da Lucky Red e Compagnia Leone Cinematografica

Acquistate il DVD del film originale con Bud Spencer e Terence Hill Altrimenti Ci Arrabbiamo qui su Amazon!