Alubari: A Nice Cup of Tea sbarca negli Stati Uniti con Asmodee

Alubari: A Nice Cup of Tea, di Studio H, sarà localizzato e distribuito negli Stati Uniti da Asmodee nel 2020.

Si preannuncia un anno all’insegna del gioco da tavolo in stile europeo per gli Stati Uniti, dopo la notizia della localizzazione del titolo svizzero Omerta, un altro gioco europeo attraverserà l’Atlantico verso le coste del Nuovo Mondo.

A raggiungere i giocatori statunitensi questa volta sarà Alubari: A Nice Cup of Tea, gioco in scatola di worker placement, nonché uno dei titoli di esordio della neonata Studio H (già editori francesi di Orifiamma).

Alubari: A Nice Cup of Tea prenderà ispirazione dagli eventi che hanno portato questa regione dell’Asia a diventare una delle aree più importanti per la coltivazione della pianta del tè. Situata alle pendici dell’Himalaya la città di Darjeeling iniziò la coltivazione del tè nel 1841 e in breve attirò a sé l’attenzione di numerose società interessate a questo fiorente mercato.

Alubari: A Nice Cup of Tea sarà un gioco per 1-5 giocatori, in cui i partecipanti saranno impegnati nella coltivazione e nel raccolto del tè darjeeling. Per riuscire nel loro compito i giocatori dovranno cercare di contribuire quanto più possibile alla fiorente economia della regione.

Sarà possibile farlo attraverso diverse azioni, come posizionare i binari della ferrovia, ampliare i propri terreni, stipulare nuovi contratti, raccogliere le foglie e somministrare la bevanda calda ai propri lavoranti per potenziare la produttività.

Il gioco, che avrà una durata di 60-90 minuti, terminerà quando la ferrovia che costeggerà l’area di gioco sarà completata e il giocatore che sarà riuscito a ricavare più punti in ognuno degli ambiti (ferrovia, costruzione della città e piantagioni del tè) sarà incoronato vincitore.

Alubari: A Nice Cup of Tea sarà distribuito negli Stati Uniti nel 2020 ad un prezzo di 59,90 dollari.