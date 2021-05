Alucard Hellsing Figurama Collectors: la recensione

Con grande ed enorme piacere abbiamo avuto l’occasione di mettere le mani e di analizzare nel dettaglio un prodotto di Figurama Collectors: stiamo parlando del busto di Alucard tratto da Hellsing: Ultimate per la loro nuova linea Elite Bust. Questa nuova linea viene inaugurata proprio con questo busto, ed è stata pensata per quel pubblico che cerca un prodotto di ottima qualità e non ha intenzione di spendere cifre esorbitanti. Figurama Collectors avrà superato il nostro attento esame? Scopritelo qui sotto.

Il personaggio

Alucard (Dracula letto al contrario) è stato creato dal mangaka Kōta Hirano ed è il protagonista del manga e anime Hellsing. Il vampiro è lo stesso personaggio principale del film di Dracula di Bram Stoker, sopravvissuto alla fine degli eventi e divenuto alleato della famiglia Hellsing (da cui prende il nome la serie), della quale esegue gli ordini. Alucard non è un semplice vampiro, è considerato il più potente di tutta la serie rivaleggiato solo con Il Capitano e Alexander Anderson e reputato l’arma più potente dell’Organizzazione Hellsing, che lavora contro i vampiri e altre forze soprannaturali. La serie Hellsing: Ultimate è disponibile su Netflix ed è composta da dieci episodi. L’organizzazione segreta Hellsing è supportata dal governo inglese che da tempo immemore combatte contro le creature della notte che minacciano l’umanità. L’attuale leader è una donna di nome Lady Integra Hellsing, che ha vendicato la morte della sua intera famiglia avvenuta per mano dello zio intenzionato a impossessarsi della sua eredità, grazie all’aiuto di Alucard.

La confezione

Partendo, come per noi di consueto, dall’analisi della confezione, ci siamo accorti immediatamente di avere tra le mani un prodotto di una qualità molto superiore rispetto alla media. La scatola è davvero singolare, come potete vedere dalla galleria fotografica, è stata realizzata a forma di bara di colore nero, alta 29 cm, con una larghezza di 23 cm e uno spessore di 13,5 cm. Sul frontespizio è raffigurato il logo della serie Hellsing Ultimate che recita “The Bird of the Hermes is my name, eating my wings to make me tame”. Spostandoci sotto leggiamo il nome del prodotto “Alucard of Hellsing Elite Bust” e il sigillo presente proprio sul sarcofago dell’Impalatore. Concludendo in basso troviamo il caratteristico logo bianco di Figurama Collectors. Sollevando il coperchio, la prima cosa che ci troviamo tra le mani è il certificato di autenticità, che oltre a una breve descrizione del personaggio ci certifica che il prodotto in questione è in edizione limitata ma soprattutto dipinto a mano. Messo da parte il nostro bel certificato, andiamo a sollevare il divisorio di spugna nera, dove abbiamo trovato il busto diviso in quattro parti:

Due teste intercambiabili

Un busto

Un cravattino

Queste quattro porzioni oltre ad essere divise sono protette da una bustina di plastica trasparente e da un foglio sottile per evitare graffi. In aggiunta a questa misura di protezione l’azienda ha posto un’ulteriore protezione in spugna per quando i pezzi sono riposti nei loro alloggiamenti.

Alucard Hellsing Elite Bust

Una volta estratti tutti i pezzi, siamo pronti all’assemblaggio in due semplici passaggi: per prima cosa andiamo a inserire il cravattino nell’apposito foro di fissaggio a incastro e concludiamo scegliendo quale delle due teste ancorare nell’opportuna cavità tramite il pratico magnete. Una volta fissata la testa, il busto raggiunge un’altezza di circa 16 cm. Le due teste sono completamente diverse tra loro: la prima ritrae il volto di Alucard con un malvagio sorriso stampato, i capelli che vanno a coprire parzialmente il volto e gli occhi colorati di rosso. La seconda testa invece è rappresentata con l’iconico cappello e gli occhiali. Il materiale con cui è stato realizzato il busto è in resina, mentre nel fondo della base è stato implementato del simil-velluto in modo che non si graffi e aderisca meglio alla superficie senza scivolare.

Partendo con l’analisi dal basso, possiamo notare la bara in pietra semi aperta, dove escono le anime che sorreggono il busto di Alucard. Nel coperchio del sarcofago possiamo scorgere delle incisioni e un sigillo coperto parzialmente da un vortice di sangue e occhi che sorreggono il vampiro. Il principe della notte è raffigurato con il suo tipico abito con giacca nera, camicia bianca e cravattino rosso in movimento.

Per quanto riguarda lo sculpt, tutto è dannatamente perfetto: dalle pieghe della giacca, passando per le anime in cui è avvolto, finendo sul marchio e le scritte incisi sulla bara. Le due teste ci hanno davvero lasciato senza parole, scolpiti in maniera pressoché perfetta, sorprendendoci nei piccoli dettagli tra cui i solchi nei lati della bocca, i denti e perfino le narici del naso. Il paint offre grandissimi dettagli creando diversi contrasti, ma oltre a questo abbiamo notato che tutto è stato progettato in modo che il busto messo in certe angolazioni con la giusta luce puntata, la pittura sia più valorizzata mettendo in evidenza alcuni particolari.

La nostra video recensione

Conclusioni

Tirando le somme di quest’analisi, il modello da noi recensito è disponibile in due versioni (al momento sono sold-out): il primo è questo di cui vi abbiamo parlato, mentre il secondo è un bundle con due busti per esporre entrambi i volti e sono ispirati alla statua Alucard of Hellsing Ultimate. Se non siete tra quei collezionisti che possono permettersi di fare delle spese enormi per certi personaggi, questo busto è la via di mezzo che potrebbe farvi felici. Il prezzo di questo busto è meritato al 100% e li vale davvero tutti, la grandissima qualità di Figurama Collectors non viene a mancare e in più se avete delle statue in scala 1:6 lo potrete tranquillamente esporre al loro fianco non facendo sfigurare la vostra esposizione.