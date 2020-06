Amazing Spider-Man #850 – prime tavole e copertine

Come anticipatovi qualche giorno fa, Amazing Spider-man #850 sarà un albo celebrativo che vedrà il ritorno di Green Goblin aka Norman Osborn – cliccate QUI per tutti i dettagli – e pochi giorni fa Marvel ha diffuso non solo alcune copertine variant ma anche le prime tavole in anteprima.

Eccovi le prime tre tavole molto, molto eloquenti:

Come sappiamo dietro la maschera di Green Goblin si cela Norman Osborn visto l’ultima volta nei panni di Red Goblin e sotto l’influenza del simbionte rosso, Carnage, alla fine della gestione di Dan Slott. Osborn ha adottato anche l’identità di Iron Patriot guidando i Dark Avengers mentre recentemente alla fine di Absolute Carnage è tornato lucido ed è stato assunto dall’attuale sindaco di New York, Wilson Fisk, come consulente per le riparazioni del Ravencroft Institute.

Lo scontro fra Spider-Man e Green Goblin è generazionale con quest’ultimo che ha contribuito alle più grandi sconfitte dell’arrampicamuri come la morte di Gwen Stacy o la crisi di identità durante la Saga del Clone negli anni ’90.

Queste invece le copertine variant di Mahmud Asrar, Nick Bradshaw, Olivier Coipel, InHyuk Lee, Humberto Ramos e Bruce Timm:

Ad introdurre Amazing Spider-Man #850 è stato direttamente l’editor delle testate ragnesche, Nick Lowe, che ha definito l’albo come il più action-packed e sconvolgente di Amazing Spider-Man in assoluto, anticipando tanti colpi di scena e uno Spider-Man che non è mai stato messo con le spalle al muro come in questa occasione.

Amazing Spider-Man #850 avrà una foliazione extra e corrisponderà nell’attuale numerazione ad Amazing Spider-Man #49. Fra gli autori coinvolti ci saranno il team creativo titolare della testate composto da Nick Spencer ai testi e Ryan Ottley, Humberto Ramos e Mark Bagley alle matite mentre in appendice troveranno spazio fra gli altri Kurt Busiek e Saladin Ahmed, ai testi, Chris Bachalo e Aaron Kuder alle matite; infine Tradd Moore scriverà e disegnerà una back-up in solitaria.