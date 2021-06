Amazon annuncia il Prime Day Show e in Italia il Prime Day Live

Oggi, Amazon ha annunciato che i pluripremiati e straordinari artisti Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi saranno protagonisti del Prime Day Show, un evento musicale immersivo in tre parti presentato da Amazon Music, con straordinari spettacoli di musica e intrattenimento per celebrare il Prime Day. Tutti e tre gli episodi del Prime Day Show saranno presentati in anteprima mondiale a partire dal 17 giugno su Prime Video e saranno disponibili per tutti i clienti, per 30 giorni, con o senza abbonamento Prime.

Non sapete come funziona Amazon Prime Video? Non vi preoccupate, ve lo spieghiamo noi! Su Amazon Prime Video potete vedere tutte le serie e i film Amazon Original come The Boys, Star Trek: Picard e Good Omens. Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Ryan Redington, VP Music Industry di Amazon Music, ha affermato:

“Lavorare con Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi, per portare in vita la loro musica attraverso questa esperienza fantastica è stato incredibile. Vedere questi artisti di fama mondiale creare tre show dal più profondo della loro immaginazione è stato diverso da qualsiasi cosa abbiamo fatto sinora. Siamo entusiasti di condividere questa esperienza con i fan per celebrare questi tre straordinari artisti e il Prime Day.”

Jennifer Salke, Head of Amazon Studios, ha detto:

“Questi artisti iconici non hanno solo rotto gli schemi nella musica ma sono anche narratori ispirati, creatori di cultura e visionari. Siamo emozionati di collaborare con Billie, H.E.R. e Cudi per portare questi eventi speciali, autentici e profondamente personali, ai fan di tutto il mondo per celebrare il Prime Day.”

Gli spettatori del Prime Day Show potranno vivere tre esperienze uniche che fondono performance e narrazione, trasportando i fan in mondi ispirati a Parigi, al Dunbar Hotel e allo spazio.

I tre episodi di Prime Day Show

PRIME DAY SHOW x BILLIE EILISH

Billie dà vita a un quartiere parigino senza tempo, con una serie di spettacoli cinematografici. Ambientato nella città conosciuta come la culla del cinema, è stato diretto da Billie Eilish e Sam Wrench e presenta nuovi brani tratti dal prossimo album di Billie, Happier Than Ever. Questo tributo musicale mozzafiato è stato ispirato dall’ammirazione di lunga data di Billie per un’era ormai lontana.

PRIME DAY SHOW x H.E.R.

Un tempo noto come il fulcro della cultura black di Los Angeles negli anni ’30 e ’40, l’iconico Dunbar Hotel ha ospitato alcune delle figure più importanti del suo tempo, tra cui i musicisti Duke Ellington, Lena Horne, Billie Holiday e molti altri. In un moderno tributo musicale a questo leggendario e importante pezzo di storia e cultura, H.E.R. immagina come sarebbe stato il Dunbar Hotel se fosse esistito nel 2021, con nuova musica tratta dal suo album, Back Of My Mind.

PRIME DAY SHOW x KID CUDI

Mentre intraprende la sua più grande missione fino ad oggi, Kid Cudi lascia la terra per stabilire una nuova comunità sulla luna in questa performance intercosmica. Con la musica del suo album Man on the Moon III, Cudi collabora con l‘International Space Orchestra, la prima orchestra al mondo composta da scienziati spaziali della NASA Ames Research Center, il SETI Institute e l’International Space University, come band di supporto, in un musical che sfida la vista, il suono e lo spazio.

Da oggi, gli ascoltatori di Amazon Music possono accedere alla playlist ufficiale Prime Day Show, o chiedere “Alexa, suona la playlist del Prime Day Show” per riprodurre gli ultimi successi di Billie Eilish, H.E.R e Kid Cudi. L’evento Prime Day Show sarà disponibile anche su Twitch.

Prime Day Live: artisti e informazioni utili

Amazon ha inoltre annunciato che gli artisti italiani Gaia e Pinguini Tattici Nucleari saranno i protagonisti del Prime Day Live, un evento in live streaming presentato da Amazon Music che vede la straordinaria presenza di due degli artisti e band italiani più amati in occasione del Prime Day. L’evento, condotto da Victoria Cabello, sarà disponibile in diretta streaming il 18 giugno alle 18:30 sul canale Twitch di Amazon Music Italia e nell’app Amazon Music.

Prima dell’inizio dello show, i due popolari streamer Pietro Morello e Ckibe riscalderanno il pubblico collegato con un pre-show. Durante l’evento, i clienti potranno supportare la Missione Make-A-Wish Italia, Onlus che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, attraverso un pulsante di donazione che sarà disponibile per l’intera durata dell’evento. Make-A-Wish Italia è una Onlus che realizza i desideri di bambini affetti da gravi malattie, per ridare loro forza, speranza, gioia di vivere. Per chi volesse supportare Make-A-Wish Italia fin da ora, su Amazon.it è disponibile una wish list che include una selezione di prodotti dedicati a realizzare i desideri dei bambini. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

Non sapete come funziona Amazon Prime Video? Non vi preoccupate, ve lo spieghiamo noi! Su Amazon Prime Video potete vedere tutte le serie e i film Amazon Original come The Boys, Star Trek: Picard e Good Omens. Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.