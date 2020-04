Amazon Audible, cos’è e come funziona

Leggere un buon libro per qualcuno è come respirare. Per qualcuno è quasi una sfida, mentre per altri rappresenta solo una questione culturale, ma non è detto che tutti siano predisposti alla lettura. Ma se ci fosse qualcuno disposto a leggere per voi? Magari un narratore professionista, con un tono adeguato, tale da farvi immergere nel libro come seste vedendo un bel film. Amazon vi offre un servizio di questo tipo con Audible. Vediamo cos’è e come funziona.

Audible è un servizio di audio streaming, alla stregua di Spotify e lo stesso Amazon Prime Music, con la differenza che, anziché ascoltare la musica, potrete ascoltare senza limiti circa 2.000 audiolibri in lingua italiana e oltre 60.000 audiolibri in altre lingue, pagando un abbonamento mensile. I generi proposti coprono grandi classici della letteratura, romanzi d’avventura, romanzi rosa, gialli, thriller, libri per ragazzi, includendo, inoltre, anche alcuni programmi radiofonici, podcast, corsi di lingua e molto altro.

E’ attiva una promozione che prevede un periodo di prova di Amazon Audible per 30 giorni. Per attivarla è sufficiente accedere al sito utilizzando questo link!

I “libri” – se ancora possiamo definirli con questo termine – sono letti da professionisti del doppiaggio, come ad esempio Francesco Pannofino (noto per aver dato la voce italiana a Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell e Antonio Banderas) che per Audible ha letto tutta la saga di Harry Potter.

il servizio è disponibile attraverso l’app ufficiale di Audible per dispositivi Android e Apple, ma anche da PC attraverso il sito ufficiale. Per iniziare basterà registrarvi ad Amazon e iniziare il periodo di prova gratuita di 30 giorni.

Come funziona Amazon Audible?

Come già anticipato, per poter accedere al servizio di Audible, bisogna registrarsi o fare l’accesso con il proprio account di Amazon. Una volta fatto l’accesso, si può iniziare la prova gratuita di un mese e sarà possibile accedere a tutti i contenuti del servizio senza limiti né vincoli contrattuali, potendo disdire il servizio in qualunque momento.

Se utilizzate il servizio dal PC, nella home page di Audible potrete trovare alcuni collegamenti rapidi alle novità in esclusiva, i consigliati per il tuo profilo (in base agli ascolti eseguiti), bestseller, Audible Original (contenuti prodotti da Amazon) e le ultime aggiunte.

Nel menù in alto potrete esplorare le due macro categorie Consigliati da Audible e Categorie suddivise per generi. Se invece cercate un titolo in particolare, potete digitare l’autore o il nome del libro direttamente nella barra di ricerca in alto a destra, identificata dalla lente di ingrandimento.

Una volta individuato il libro di vostro gradimento, vi basterà cliccare sopra per aggiungerlo alla vostra libreria e quindi iniziare l’ascolto. La riproduzione è totalmente gestibile, partirà sempre dal punto in cui è stata interrotta, si possono inserire dei segnalibri, verificare il numero dei capitoli, il tempo di lettura rimasto, avanzare o tornare indietro di 30” e impostare un timer di fine lettura (utile per quando si vuol dormire n.d.r.).

È possibile, inoltre, modificare a vostro piacimento anche la velocità di lettura. Tutte le funzioni sopra descritte sono fruibili in modo molto più intuitivo dall’app per smartphone o da tablet, mentre se avete in casa un dispositivo Amazon Echo potrete chiedere ad Alexa di leggere il libro per voi con dei semplici comandi vocali come quelli riportati di seguito:

“Alexa, leggi il mio audiolibro” (per riprodurre l’ultimo audiolibro ascoltato) “Alexa, leggi [titolo dell’audiolibro]” “Alexa, leggi [titolo dell’audiolibro] su Audible” “Alexa, metti in pausa” “Alexa, stop”

Quanto costa Audible?

Audible è un servizio in abbonamento offerto da Amazon, che prevede un costo di € 9,99 al mese. È possibile godere di un periodo di prova della durata di 30 giorni, una volta trascorso l’abbonamento verrà rinnovato in automatico col metodo di pagamento inserito all’atto della registrazione. L’iscrizione si può cancellare in ogni momento visitando la sezione Dettagli dell’Account, annullando il rinnovo e godendo del periodo rimasto.

Si tratta di un costo che copre l’accesso illimitato all’ascolto personalizzato di oltre 60.000 audiolibri, con l’app di Audible che può essere scaricata su un massimo di dieci dispositivi contemporaneamente. Nel caso in cui venisse riprodotto lo stesso audiolibro in più dispositivi, ti apparirà un messaggio e potrai decidere se riprendere o meno dall’ultima posizione raggiunta nel primo dispositivo utilizzato.

Chi dovrebbe abbonarsi a Audible

Se avete il piacere di conoscere le storie narrate dai più grandi della letteratura, imparare delle lingue, apprendere percorsi di crescita personale, ma non siete dei fan della lettura… Audible è la soluzione che stavate aspettando, con le migliori voci narranti del panorama italiano che leggeranno per voi i testi che avreste sempre voluto leggere.

Se invece siete degli amanti della lettura, l’idea di un “audiolibro” potrebbe farvi storcere il naso, ma noi possiamo consigliarvi di non essere così prevenuti. Infatti, mentre la lettura tradizionale necessita di un tempo specificatamente dedicato, dei vostri occhi e quindi di un posto idoneo, con gli audiolibri queste prerogative cambiano radicalmente. Un esempio? Un audiolibro può essere ascoltato mentre siete in auto, rendendo più piacevole il vostro viaggio, che sia una lunga tratta o il semplice tragitto casa-lavoro.

Oppure, Audible si potrebbe rivelare un grande alleato mentre state facendo una corsa al parco. Inizialmente vi sembrerà strano ascoltare e dare attenzione alla voce del narratore (non è esattamente la stessa cosa di ascoltare musica, giusto per capirci), ma dopo i primi minuti di ascolto vi abituerete senza problemi. Inoltre, la narrazione, per certi versi, è anche molto più rilassante e confortevole della lettura stessa.

Quindi perché non provare?