Il catalogo Amazon Audible è senza ombra di dubbio uno dei migliori servizi offerti dal mercato negli ultimi anni: una piattaforma ricca di contenuti davvero per tutti con audiolibri, podcast, show esclusivi e molto altro tutto da scoprire. Sono in molti ad aver già scelto Audible, con un numero di abbonati sempre crescenti in linea con un’offerta davvero impressionante sotto ogni punto di vista. Con così tanta scelta a disposizione, spesso è complicato districarsi in questo scenario in costante espansione. Come fare? Ci abbiamo pensato noi, con una selezione delle migliori esclusive Amazon Audible presenti ad oggi sul servizio. Prodotti insomma che non potrete trovare da nessun’altra parte, e che vi garantiamo vale assolutamente la pena scoprire.

Dopo un periodo di prova gratuito di 30 giorni, Amazon Audible è disponibile a soli 2.95€ al mese: attivalo ora!

Amazon Audible: le 8 migliori esclusive

Il genio non esiste: e a volte è un idiota

Partiamo con un audiolibro dal titolo provocatorio ma che, vi garantiamo, è ricco di spunti davvero molto interessanti. Barbascura X del resto non ha certo bisogno di presentazioni, e in questo audiolibro lo sentiremo narrare con la sua stessa voce le gesta di alcuni grandi scienziati della storia… Mettendole totalmente in discussione. Un viaggio nelle menti di sei essere umani geniali con un punto di vista decisamente, ma decisamente particolare.

VEDI SU AMAZON

Succede sempre qualcosa di meraviglioso

Cambiamo completamente genere con quest’opera di Gianluca Dotto: Succede sempre qualcosa di meraviglioso è stato un vero e proprio caso editoriale, riuscendo in poco tempo a lasciare un segno indelebile nel cuore dei fortunati lettori. Una storia di rinascita, di passione e di felicità, che l’autore stesso narra accompagnando l’ascoltatore in un viaggio davvero unico nel suo genere.

VEDI SU AMAZON

Il Maialino di Natale

Proseguiamo con un’esclusiva Amazon Audible dedicata a un pubblico di giovanissimo lettori… Ma non solo! Questo racconto di J.K. Rowling, celebre autrice nota al pubblico per la saga di Harry Potter, è infatti un ottimo modo per trascorrere qualche ora di ascolto con tutta la leggerezza e la spensieratezza possibile. L’avventura del piccolo Jack e del suo maialino di pezza Mimalino è un viaggio per tutta la famiglia, narrato tra gli altri da voci come Dario Penne, Domitilla D’Amico e Claudia Razzi.

VEDI SU AMAZON

Il nome della Rosa

Un classico della letteratura italiana, disponibile in esclusiva su Amazon Audible in una versione narrata da Tommaso Ragno. Il nome della rosa di Umberto Eco è forse una delle opere più importanti del secolo scorso, capace di vincere il Premio Strega e di ispirare film e serie TV in tutto il mondo. Pronti a rivivere uno dei più grandi misteri mai narrati nella nostra letteratura?

VEDI SU AMAZON

Assassin’s Creed – Gold

Non solo audiolibri: Amazon Audible può vantare in catalogo anche tantissime serie originali, e Assassin’s Creed – Gold è forse una delle più interessanti in assoluto. Un racconto ambientato nel fantastico universo della saga Ubisoft, che va ad approfondire con una storia a sé stante le vicende che gli appassionati hanno imparato a conoscere negli ultimi 15 anni. Un’avventura davvero, ma davvero da non perdere.

VEDI SU AMAZON

Le guerre di Anna

Una storia di Debora Campanella, Luca Micheli e Pablo Trincia, narrata da quest’ultimo e dall’impatto davvero devastante. Si parla di Anna, italiana di 50 anni che vive a San Francisco dove lavora per un colosso mondiale della tecnologia. La sua vita viene stravolta quando scopre di avere un tumore incurabile al cervello, e il suo struggente racconto parte proprio da qui: un’esperienza unica, a cui consigliamo assolutamente di dare un ascolto.

VEDI SU AMAZON

Le grandi battaglie della Storia

Passiamo ai podcast, con questo show prodotto e narrato da Alessandro Barbero in persona. Un racconto appassionante, dove uno dei maggiori storici italiani riesce a coinvolgere spiegando quelle che sono state le più grandi battaglie della storia del mondo. Uno degli show più interessanti degli ultimi anni, peraltro disponibile come esclusiva solo su Amazon Audible.

VEDI SU AMAZON

English at work con John Peter Sloan

Chiudiamo con un podcast veloce, divertente ma soprattutto utile: in questa serie di piccole lezioni troveremo infatti John Peter Sloan, uno degli insegnanti di inglese più noti e indimenticabili di sempre, spiegare nozioni semplici e pronte all’uso. Un modo niente male per approcciarsi alla lingua britannica, con esercitazioni e tanti consigli da mettere in pratica sin da subito.

VEDI SU AMAZON