Se anche voi siete amanti degli audiolibri, non potete non aver almeno provato Amazon Audible: uno dei migliori servizi presenti oggi sul mercato, con un catalogo davvero impressionante sotto ogni punto di vista. L’offerta disponibile è infatti di altissimo livello, con prodotti pensati praticamente per chiunque: oltre agli audiolibri troverete infatti podcast, show esclusivi, corsi e moltissimo altro. Senza dimenticare che sì, il catalogo è in continuo e costante aggiornamento: come districarsi in mezzo a tutte queste offerte? Ci abbiamo pensato noi: ecco una lista delle ultime uscite Amazon Audible, con una serie di contenuti di vario genere che non potete proprio perdere. Buona lettura o anzi, buon ascolto!

Amazon Audible: le ultime 8 uscite da non perdere

Abbiamo toccato le stelle

Cominciamo con questi 20 racconti di Riccardo Gazzaniga, magistralmente narrati dalla voce di Andrea Beltramo, in un audiolibro per bambini (ma non solo) incentrato sul fantastico mondo dello sport. Un universo fatto di storie uniche e tutte da scoprire, qui esplorato in modo leggero ma non per questo riduttivo parlando di vittorie, sconfitte, lotte e del vero significato dello sport per ognuno di noi.

I garbati maneggi delle signorine Devoto

Scritto e narrato da Renzo Bistolfi, questo thriller poliziesco è una piacevolissima novità nel catalogo Amazon Audible: una storia ricca di colpi di scena e capace di catturare l’attenzione di migliaia di ascoltatori, in una fotografia degli anni Cinquanta ricca di fascino e di un’inevitabile nostalgia.

L’arte di essere Raffaella Carrà

Passiamo alla biografia di una delle più grandi stelle della storia della televisione italiana: Raffaella Carrà. Una figura iconica e tutta da (ri)scoprire, in un audiolibro scritto da Paolo Armelli e narrato da Michela Atzeni: uno spaccato della vita della Raffaella nazionale, capace di celebrare un personaggio unico raccontando al contempo il percorso che l’ha portata a diventare ciò che tutti noi non smetteremo mai di ammirare.

Il partigiano Johnny

Un romanzo che non ha certo bisogno di presentazioni, passato alla storia come una delle più grandi opere del secolo scorso. Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio, qui in un’edizione impreziosita dalla postfazione della sorella Marisa, sbarca finalmente anche su Audible: narrato da Giorgio Marchesi, questo audiolibro è un vero tuffo all’interno della storia della Resistenza, vissuta dal punto di vista di un giovane studente che decide di unirsi alla causa partigiana.

Una notte sotto le stelle

Cambiamo completamente genere, con un libro per bambini che racconta l’ennesima avventura di Geronimo Stilton. Un audiolibro tutto da scoprire, ultimo di una serie letteraria tutta italiana capace, dal 1997 ad oggi, di vendere la bellezza di 153 milioni di copie in tutto il mondo.

La fiamma nel buio

Marco Balbi narra l’ultimo grande capolavoro di Michael Connelly: La fiamma nel buio è un thriller che vi terrà incollati alle cuffie dall’inizio alla fine, che ricalca alla perfezione lo stile e le atmosfere che hanno reso l’autore americano una delle penne più apprezzate al mondo. L’ennesimo grande mistero da risolvere che, siamo certi, vi saprà appassionare nel modo che solo Connelly è in grado di trasmettere.

L’oceano di mezzo: Un viaggio lungo 24.539 miglia

Scritto e raccontato da Federico Rampini, questo audiolibro è un vero e proprio must per tutti gli amanti del viaggio inteso come esperienza unica e indimenticabile. Un giro intorno al mondo dal decadentismo di New York alle bellezze di Parigi, fino al fascino irraggiungibile dell’India e del Medio Oriente… Per un percorso personale fatto di crescita, cambiamento e tante lezioni da imparare.

Parole per vendere

Chiudiamo con un libro molto utile per chi si occupa di marketing e pubblicità o che, semplicemente, è davvero interessato a un certo tipo di scrittura: Parole per vendere di Paolo Borzacchiello è proprio questo, e nell’edizione raccontata da Dario Dossena promette di approfondire a dovere una tematica che troppo spesso risulta sottovaluta. Quanto conta, del resto, la parola giusta al momento giusto?

