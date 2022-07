Amazon Audible è senza ombra di dubbio uno dei servizi più interessanti proposti dal mercato negli ultimi anni: una piattaforma con oltre 50.000 audiolibri da ascoltare come, dove e quando vogliamo, uniti a migliaia di podcast e serie audio originali dalla qualità sempre più ricercata. Ma quali sono i migliori audiolibri disponibili su Amazon Audible?

Tutti, proprio tutti possiamo trovare ciò che fa per noi: il catalogo Amazon Audible spazia dai romanzi d’avventura ai thriller, passando per gialli e libri di formazione fino ai grandi classici che tutti conosciamo. Quello che vogliamo fare oggi è molto semplice: darvi qualche suggerimento su quelli che, ad oggi, sono i migliori audiolibri da non perdere nel ricchissimo catalogo Amazon Audible. Buona lettura, o forse dovremmo dire buon ascolto!

Amazon Audible: i migliori audiolibri da non perdere

Harry Potter: La Saga Completa

Iniziamo con un classico senza bisogno di presentazioni: tutti noi conosciamo infatti Harry Potter, una saga capace di trascendere confini e generazioni sin dal suo debutto nell’ormai lontano 1998. L’opera di J.K. Rowling è disponibile su Audible in un’edizione davvero eccezionale: un audiolibro che racchiude tutti e sette i libri della saga, narrati da una voce inconfondibile come quella di Francesco Pannofino.

Finché il caffè è caldo

Proseguiamo con un libro di un genere totalmente diverso ma che, per tutta una serie di motivi, è divenuto un vero caso editoriale degli ultimi anni. Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi è infatti una raccolta di racconti capace di colpire, coinvolgere ed emozionare il lettore a più livelli: un’opera che non è altri che il primo capitolo di una trilogia che, abbonandovi, potete (ri)scoprire in tutto il suo splendore su Amazon Audible.

Kitchen

Rimaniamo in Giappone con il romanzo che ha decretato il successo di un’autrice che, e chi la conosce lo sa bene, ha da sempre lasciato parte del suo cuore proprio nella nostra amata penisola. Kitchen di Banana Yoshimoto è una storia struggente che racconta uno spaccato di Giappone diverso da quel che immaginiamo, ma non per questo meno emozionante: la storia della giovane Mikage, rimasta sola al mondo, è divenuta non a caso un bestseller capace di catturare lettori da ogni angolo del mondo. Un audiolibro, peraltro, che può contare su una narrazione pressoché perfetta grazie alla voce di Carolina Crescentini.

Le otto montagne

Passiamo ora a un libro vincitore del Premio Strega 2017: Le otto montagne di Paolo Cognetti, qui in un’edizione magistralmente narrata da Jacopo Venturiero, è un’opera pressoché imprescindibile per tutti gli amanti della letteratura italiana contemporanea. La storia di Pietro, ragazzino irrequieto che trascorre le sue estati nel paesino montuoso di Grana, è una di quelle destinate a commuovere e a colpire, con quel pizzico di nostalgia che rende il tutto un racconto davvero unico nel suo genere.

Io vedo me stesso: La mia arte, il cinema, la vita

Il genio di David Lynch in un audiolibro narrato da Gino La Monica, per un’opera che raccoglie più di dieci anni di intervista a uno degli artisti più eclettici degli ultimi decenni. Il creatore di Twin Peaks ha infatti molto da raccontare, e quest’opera riassume alla perfezione vita e carriera di un Lynch che forse non conoscevate.

Cleopatra: La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità

Alberto Angela ha il grande, enorme merito di aver avvicinato anche le nuove generazioni a quel fantastico tema che è la storia del mondo. In questo audiolibro, narrato da lui in persona in compagnia di Giuliano Bonetto, troverete un interessante resoconto su Cleopatra: una delle figure centrali di quella mitica civiltà che è stato l’Antico Egitto.

Dune: Il ciclo di Dune 1

Prima di divenire uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi anni, Dune è una serie di romanzi sci-fi davvero unica nel suo genere: una saga capace di definire il filone fantascientifico, con linguaggi mai sperimentati prima. Su Amazon Audible è possibile trovare tutti i capitoli di questa storia straordinaria, scritta dalla geniale penna di Frank P. Hebert e narrata da Alessandro Parise.

Elon Musk: Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico

Paolo Rossini narra questa eccezionale biografia su uno dei personaggi più discussi degli ultimi anni: Elon Musk, un innovatore che da sempre ama parlare e far parlare di sé. Il merito della genesi di quest’opera va a Ashlee Vance, indomito giornalista che ha seguito il CEO di SpaceX per mesi e mesi con un obiettivo: raccontare al mondo la storia dietro a un essere umano eccezionale, che tutti noi dovremmo forse imparare a conoscere in un modo diverso.

Il Gattopardo

Chiudiamo con un romanzo storico uscito nel 2016: Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi, qui narrato dalla voce quanto mai azzeccata di Toni Servillo. Una storia che ci porta all’epoca del tramonto borbonico, in una Sicilia preda dell’aristocrazia e intenta ad affrontare delusioni e conseguenze legate all’unificazione nazionale.

