Amazon, da oggi gli eBook si possono anche regalare

Un libro è uno dei regali più classici e in un certo senso intimi, che si possano fare. È normale dunque che nell’era digitale, anche il regalo si adegui alle nuove tecnologie. A partire da oggi, infatti, i clienti di Amazon.it possono acquistare gli eBook non solo per sé, ma anche per regalarli ad altri. I clienti possono comprare gli eBook e inviarli direttamente al destinatario con un messaggio personalizzato tramite la funzione Acquista per altri, che si trova nella pagina prodotto di ogni eBook Kindle disponibile su Amazon.it. È possibile leggere gli eBook semplicemente scaricando l’applicazione Kindle sul proprio computer o dispositivo iOS o Android, oppure utilizzando un eReader Kindle o un tablet Fire. Grazie poi all’ampio corredo di funzionalità avanzate l’esperienza di lettura risulterà ancora più ricca rispetto a quella tradizionale del libro cartaceo. I dispositivi Amazon infatti consentono ad esempio di personalizzare il proprio stile di lettura, selezionando le dimensioni e il tipo di carattere, i colori di sfondo e molto altro, mentre la funzione Whispersync permette di salvare e sincronizzare l’ultima pagina letta, i segnalibri e le annotazioni su tutti i propri dispositivi e le app di lettura Kindle, per ricominciare dal punto in cui la lettura è stata interrotta. Per condividere infine i propri interessi con altri appassionati è anche possibile inviare ai propri contatti le proprie citazioni preferiti o i suggerimenti sui libri che più si amano.