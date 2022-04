In questi giorni Voltron, la famosa serie televisiva d’animazione realizzata negli Stati Uniti dalla World Events Production nel 1983 grazie al montaggio di due diversi anime del tutto indipendenti tra loro: Golion e Kikō kantai Dairugger XV, entrambi prodotti dalla Toei Animation rispettivamente nel 1981 e nel 1982, è al centro di un vero e proprio scontro per l’acquisizione dei diritti per un film live-action. La notizia è stata riportata da The Hollywood Reporter, secondo il quale tra gli studi che vorrebbe realizzare un live-action di Voltron ci sarebbe anche Amazon!

Un live-action di Voltron? Ecco quello che sappiamo

Per ora le informazioni riguardanti il live-action sono poche. Tra gli studi di produzione coinvolti in questa “lotta” ci sono Warner Bros., Universal e Amazon e sembra proprio che quest’ultimo ne stia uscendo vincitore.

Secondo The Hollywood Reporter inoltre, Rawson Marshall Thurber, il regista dietro il successo di Red Notice di Netflix , è incaricato di co-scrivere e anche dirigere il live-action. Appena ne sapremo qualcosa in più ve lo faremo sapere.

A proposito di Voltron

La prima serie di Voltron (recuperate il Funo Pop su Amazon!) è stata prodotta tra il 1984 e il 1985 dalla World Events Productions, Ltd. (WEP) e il compianto Peter O’Keefe.

Questa la sinossi:

Cinque terrestri vengono a trovarsi in prima linea per difendere la pace interplanetaria dalle mire di conquista di una potente razza aliena belligerante. I cinque vengono chiamati a pilotare cinque grandi leoni robot che sono in grado di assemblarsi in un enorme robot chiamato Voltron. Nella seconda stagione i leoni vengono sostituiti dai quindici mezzi di Dairugger XV.

Dalla prima serie, il franchise ne ha generate altre tre tutte prodotte fuori dal Giappone: Voltron 3D: The Third Dimension nel 1998, Voltron Force 2D nel 2011 e Voltron: Legendary Defender uscita su Netflix nel 2016. Quest’ultima è stata animata in computer grafica e prodotta dalla DreamWorks Animation Television, World Events Production e animata da Studio Mir. In Italia sono stati trasmessi i primi 3 episodi in anteprima su K2 il 28 agosto 2017 mentre la trasmissione della serie completa è iniziata l’11 settembre sempre sullo stesso canale.