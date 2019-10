Amazon.it rivela la top 10 dei giocattoli “scientifici”

Sperimentare da vicino il mondo delle discipline STEM diventa un’attività divertente e coinvolgente grazie all’ampia disponibilità di giochi educativi presenti nel negozio Giochi e giocattoli di Amazon.it

Amazon.it ha diffuso la classifica dei 10 giochi più venduti in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nel negozio Giochi e giocattoli nel periodo del Back to School, da luglio a settembre 2019.

È possibile imparare a sperimentare da vicino con la scienza in modo divertente e coinvolgente? Lo scopriremo esaminando l’ampia disponibilità di giochi educativi presenti nel negozio Giochi e giocattoli di Amazon.it. I modi per imparare sono tanti e alcuni veramente inconsueti.

Alla scoperta dei giochi STEM

Cominciamo con degli oggetti intuitivi e noti, le biglie con le quali Galileo mise a punto il metodo sperimentale, cuore del Ravensburger Gravitrax Starter Kit, (link Amazon) in prima posizione. Si tratta di una pista di biglie futuribile, con a disposizione più di 125 pezzi per creare un mondo di percorsi che consentono di sperimentare giocando con le leggi della gravità.

Ravensburger Gravitrax Starter Kit - Gioco Logico-Creativo

“Classico” può definirsi ancora il Laboratorio di Meccanica di Clementoni (link Amazon) al secondo posto: permette a bambini e bambine appassionati di auto di trasformare la cameretta in una piccola officina per apprendere i principi della meccanica e dell’ingegneria costruendo auto, elicotteri e gru.

Quale bambino non ha sognato di diventare astronauta? Intanto è possibile iniziare a conoscere lo spazio che ci circonda con Il sistema solare di Clementoni, (link Amazon) al terzo posto: un modello rotante con il Sole che si illumina ed i pianeti che gravitano attorno, che consente anche di scoprire contenuti più approfonditi interagendo con un’app.

In quarta posizione il primo vero kit per giovani scienziati, il Super laboratorio dei primi 101 esperimenti di Lisciani Giochi, (link Amazon) e Gravitrax Catapult di Ravensburger, (link Amazon) che si aggiunge allo starter kit in prima posizione, consentendo di lanciare in aria le biglie superando ostacoli e dislivelli.

Ancora biglie al sesto posto: Migoga Marble Run Super di Quercetti (link Amazon) propone fantasiosi tracciati che si sviluppano anche in altezza. Il classico dei classici è in settima posizione: il Microscopio, nella versione di Buki France include un volumetto con 30 esperimenti ludici, nonché tutti gli accessori necessari come morsetto, diapositive, fiaschi, lente d’ingrandimento e vetrini.

La novità più curiosa è in ottava posizione, con Il Laboratorio dei rossetti di Lisciani Giochi, che consente di imparare i rudimenti della chimica includendo tutto il necessario per creare, colorare e profumare rossetti e lucidalabbra.

Per imparare le tabelline divertendosi potete regalare ai bambini Il Tubò Pitagorico di Quercetti, uno strumento utile per apprendere le tabelline divertendosi, già in età prescolare. Last but not least, il sempreverde GeoMag Mechanics, che permette di scoprire i segreti della meccanica attraverso barrette magnetizzate e sfere metalliche, con unico limite la fantasia.

La classifica completa