Amazon Kindle Unlimited, cos’è e come funziona

Se ci fermiamo un attimo a pensare al successo che ha riscosso la società di Amazon in questi anni, con buona probabilità, ci ritroveremo ad ignorare ciò che ha originato il suo ingresso sul mercato elettronico: i libri. Infatti, Jeff Bezos creò la sua società nel 1993, per poi lanciarla come libreria online nel 1995. Solo nel 2003, integrando un mercato molto più vasto e dalla forma che oggi tutti conosciamo, ha raggiunto il suo primo utile d’esercizio. Oggi, i libri stanno provando a rivoluzionare ancora il mercato con il loro formato elettronico e Amazon, da buon pioniere di questa industria, ci propone uno dei suoi servizi davvero irrinunciabili, soprattutto per gli amanti della lettura: Amazon Kindle Unlimited.

Nell’abbonamento di Amazon Prime oltre alle spedizioni veloci e gratuite, sono racchiusi numerosi servizi, spesso anche poco noti all’utenza, come ad esempio lo streaming di musica con Amazon Prime Music, i videogiochi gratuiti mensili di Twitch Prime, lo spazio di archiviazione foto illimitato gratuito e, per rimanere in tema di libri, Amazon Prime Reading. Quest’ultimo è una manna dal cielo per chi vuole leggere centinaia di libri in formato ebook col proprio Kindle, su tablet, smartphone e PC. Ma se volete un catalogo molto più vasto, che conta oltre un milione di libri e ben ventimila in lingua italiana, allora potreste trovare interessante Amazon Kindle Unlimited.

Volete provare Amazon Kindle Unlimited gratuitamente per due mesi? Basta accedere al servizio da questo link!

Come funziona Amazon Kindle Unlimited

Amazon Kindle Unlimited è un servizio di Amazon per chi ama leggere senza limiti, utilizzando un ebook reader Kindle (prodotto sempre da Amazon), oppure utilizzando l’app ufficiale per smartphone e tablet di Kindle, con l’accesso a oltre un milione di libri in tutte le lingue. Con l’estensione Kindle Cloud Reader è possibile effettuare il download dei libri su PC e smartphone per leggerli anche offline, il tutto condito con la tecnologia Amazon Whispersync, che rende possibile leggere e sincronizzare i libri in tutti dispositivi: l’ultima pagina letta sull’ebook reader sarà la stessa su smartphone e su PC.

Il catalogo messo a disposizione da Amazon è organizzato in ordine alfabetico, in sezioni tematiche, novità e classici, prevedendo inoltre di impostare dei filtri di ricerca come le nuove uscite degli ultimi 30 giorni o un genere letterario preferito. Sono disponibili tantissimi generi e compresi libri tra i più venduti nel mondo come Il Signore degli Anelli, la saga di Harry Potter, fumetti, ma anche gialli, thriller e horror. In più, potrete trovare anche testi tecnici e opere di formazione. Una volta individuato il libro di nostro interesse, basterà cliccarci sopra per iniziare a leggerlo se siamo già su Kindle, oppure se stiamo navigando su Amazon da PC dovremo selezionare il dispositivo di destinazione.

Se invece volete utilizzare il vostro abbonamento di Amazon Kindle Unlimited sul vostro smartphone, occorre scaricare l’app ufficiale di Kindle disponibile su iOS e Android. In questo modo, avrete i vostri ebook, rappresentati con delle pagine virtuali da sfogliare passando le dita sul telefono… non sarà la stessa cosa di avere un libro cartaceo, ma i vantaggi sono davvero enormi e li vedremo tra poco.

Come vi abbiamo spiegato, se avete già sottoscritto un abbonamento Amazon Prime, potrete già provare una versione ridotta di Kindle Unlimited che porta il nome di Prime Reading. Quali sono le differenze tra i due servizi?

Kindle Unlimited ha un catalogo di un milione di libri, mentre Prime Reading mette a disposizione una selezione di alcune centinaia di titoli. Inoltre, Kindle Unlimited offre la possibilità di leggere in modalità offline e permette la sottoscrizione anche a chi non ha l’abbonamento Amazon Prime.

Quanto costa Kindle Unlimited

Il costo dell’iscrizione ad Amazon Kindle Unlimited è di 9,99€ al mese, con l’accesso illimitato a tutto il catalogo, preferenze e suggerimenti personalizzati in base ai propri gusti letterari e la possibilità di leggere i vostri libri selezionati in contemporanea su più dispositivi grazie alla tecnologia Amazon Whispersync, che assume la funzione di “segnalibro” perpetuo. Se avete dato un’occhiata al catalogo, ma siete ancora indecisi, come tutti i servizi di Amazon potrete fare una prova gratuita di 30 giorni e poi scegliere se proseguire col rinnovo (automatico) oppure no.

Come disattivare Amazon Kindle Unlimited

Se invece il servizio non vi ha convinto o semplicemente non volete più continuare la sottoscrizione, potete procedere con la disattivazione del servizio. Badate bene che questa procedura è utile anche se avete sfruttato il periodo di prova gratuito. Quindi come fare?

Vi basterà collegarvi su Amazon.it dal vostro browser web, selezionare il proprio profilo sulla sinistra della pagina e andare sulla sezione “Il mio Kindle Unlimited”. A questo punto vi ritroverete una voce dedicata al rinnovo dell’abbonamento, vi basterà selezionarla e chiedere la disattivazione del servizio, che rimarrà in vigore fino alla scadenza della data del successivo rinnovo.

Una volta disattivato il servizio, tutti i libri prelevati dallo store con la formula Kindle Unlimited spariranno da tutti i vostri dispositivi.

Chi dovrebbe abbonarsi al servizio

Amazon Kindle Unlimited è un servizio che, ovviamente, dovrebbe trovare il favore di chi effettua una spesa media mensile superiore al prezzo dell’abbonamento. Quindi se leggete tanto, oppure non riuscite a stare lontani dalle novità delle librerie essendo degli accumulatori compulsivi di libri, Kindle Unlimited è il servizio che fa per voi. Inoltre, anche se molti di voi saranno restii ad abbandonare la tanto amata carta stampata, prima o poi bisogna scontrarsi con la dura realtà: tanti libri fanno rima con tanto spazio. E un buon Amazon Kindle, con la tecnologia dell’inchiostro elettronico (che simula la carta con discreti risultati n.d.r.) potrebbe essere un’ottima soluzione per non farvi sommergere dai vostri tanto amati volumi.

Poi vi sarà capitato senz’altro di essere in viaggio, ma che non siete nel “mood” giusto per il libro che vi siete portati dietro. Ed ecco che una soluzione come Kindle Unlimited si rivela ancora vincente, dandovi la possibilità di scegliere con pochi clic un altro libro mentre siete ancora seduti nel vagone del treno, senza che questo abbisogni di ulteriore spazio o peso da trasportare. Comodo no?

Se invece siete lettori occasionali, comprate ogni tanto qualche libro usato nei mercatini, frequentate tanto la biblioteca (un’attività ancora oggi preziosa n.d.r.), vi piace prestare i vostri libri o semplicemente sapete di non poter fare a meno della carta stampata, beh… valutate seriamente questo tipo di abbonamento. Magari provando un primo approccio con Prime Reading.