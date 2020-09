Lucca Comics And Games: apre il negozio su Amazon

Una delle novità di quest anno, per quanto riguarda il Lucca Comics & Games, sarà l’impiego di Amazon per lo store online dei prodotti.

Lo store online di Lucca Comics & Games edizione Changes è già online, direttamente sul sito di Amazon ed è una delle grandi novità di questa particolare edizione, pensata appositamente per rispettare le norme anti contagio.

UPDATE: Abbiamo realizzato un articolo dedicato per tenervi aggiornati su tutte le novità ed esclusive che Lucca Comics & Games proporrà su Amazon da oggi sino alla fine della manifestazione! Basta un click per essere aggiornati su Lucca ed Amazon

Amazon.it sarà l’e-commerce ufficiale della fiera e sarà una grossa opportunità per ricreare “l’effetto Lucca”: sarà infatti possibile acquistare tutte le novità in fatto di fumetti, libri, giochi da tavolo e chi più ne ha, più ne metta, direttamente dallo store online: sarà quasi come ritrovarsi virtualmente in Piazza Napoleone, o nel padiglione Carducci.

Ecco le parole di Emanuele Vietina, direttore del Lucca Comics & Games:

“La collaborazione di Amazon.it è motivo di orgoglio. In questo momento in cui Lucca Crea cerca di creare un nuovo format di evento, il connubio con Amazon.it ci dà spinta e ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Un valore aggiunto all’edizione 2020, una nuova rotta che può diventare un asset per il futuro, un modo per evolvere rimanendo fedeli alla nostra mission: creare un crocevia di arte, cultura e commercio, per artisti, operatori e grande pubblico”.

Queste, invece, le parole del Country Manager Books di Amazon Italia, Spagna e Francia Federico Bernardini:

“Siamo entusiasti di partecipare come sponsor a Lucca Comics & Games in questa edizione che, date le attuali difficoltà, è stata ripensata anche in chiave virtuale che permetterà la partecipazione di un pubblico ampio. L’obiettivo della nostra collaborazione è quello di deliziare i clienti Amazon e i fan di Lucca con la nostra ampia selezione di libri e fumetti, affinché possano vedere in Amazon un punto di riferimento per tutto quello che riguarda il mondo dei fumetti, manga e del gaming/video in generale. Lo Store di Lucca Comics & Games su Amazon.it non sarà solo un negozio dove i clienti potranno acquistare prodotti esclusivi, da collezione, libri e le ultime novità, ma anche un luogo interattivo dove si potrà votare il fumetto preferito tra i candidati all’Amazon Comic Award e, novità di quest’anno, accedere ad alcuni eventi digitali del festival, i cui dettagli saranno comunicati presto.”

Di seguito, le molteplici sezioni tematiche dello store di Amazon di Lucca Comics & Games: