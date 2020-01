Amazon Prime riparte dall’Italia: le novità 2020

Amazon Prime Video, il servizio di streaming di Amazon ha presentato a Roma le novità in esclusiva per il 2020 mostrando in anteprima tre nuovi show prodotti in Italia che avranno come protagonisti alcuni personaggi amatissimi dal pubblico italiano. Ecco alcune interessanti novità che gli abbonati Amazon Prime Video troveranno sui loro terminali.

Per lanciare i nuovi prodotti tutti Made in Italy nella splendida location dell’Hotel De La Ville nel cuore di Roma, proprio sopra la scalinata storica di Trinità dei Monti, Amazon ha mobilitato nomi importantissimi del suo organico. In primis Jennifer Salke, la donna al comando degli Amazon Studios, insieme a lei abbiamo incontrato anche James Farrell, il vice-presidente del settore per serie Amazon originali internazionali, e Georgia Brown, che è a capo delle produzioni europee. A fare gli onori di casa la brillante Nicole Morganti, responsabile dei progetti originali Amazon per l’Italia.

Tanti gli ospiti che si sono alternati per presentare i nuovi contenuti originali, nati in Italia per il pubblico nostrano, ma che puntano a tutto il mondo per originalità e qualità.

“In Italia ci concentriamo sulla realizzazione di fantastici show originali per i clienti Prime locali e siamo entusiasti di annunciare queste tre nuove produzioni italiane originali di Amazon – ha dichiarato Georgia Brown, Director of European Amazon Original. – Sappiamo che gli spettatori vogliono vedere storie uniche, autentiche e divertenti in cui immedesimarsi, e ci stiamo impegnando affinché vengano prodotti un’ampia varietà di programmi di qualità che si dividano tra drama, reality, commedia, e ancora lifestyle e musica. Non esiste un genere o un argomento che non stiamo prendendo in considerazione. La squadra produttiva e il team creativo si stanno concentrando sulla realizzazione di spettacoli italiani di alta qualità che soddisfino i desideri del pubblico italiano e al tempo stesso ottengano successo anche a livello internazionale”.

“Abbiamo molte altre idee interessanti in fase di sviluppo con produttori, scrittori, registi ed interpreti talentuosi italiani – ha aggiunto Georgia Brown. – Stiamo lavorando a produzioni televisive di alta qualità e ce ne saranno molte altre nei prossimi mesi, manteniamo quindi il nostro impegno nell’investire in Italia”.

Dinner Club

Dinner Club

Dinner Club sarà un programma di food ma diverso dal solito che arriverà su Amazon Prime Video nella seconda metà del 2020. Un mix di viaggio, scoperta e unione. Lo chef stellato Carlo Cracco, abbandonate le vesti di giudice, guiderà sei personaggi in un viaggio in giro per il mondo, per scoprire e imparare l’arte culinaria di paesi come il Giappone, il Vietnam, la Francia, il Perù ed il Messico. Obbiettivo dell’avventura sarà quello di organizzare una cena fra amici dopo aver vissuto insieme con ironia e avventura, la ricerca e la scoperta di realtà diverse.

I primi due ospiti annunciati sono Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

Ferro

Ferro

A fine giugno sarà disponibile Ferro, un docu-movie che avrà come protagonista Tiziano Ferro, cantante conosciuto e amato in tutto il mondo. Ferro non sarà un documentario autocelebrativo del cantante, ma una finestra senza filtri sulla vita privata del cantante, che si divide fra l’italia e gli States, durante la preparazione del suo tour mondiale.

Si prospettano molte rivelazioni inedite personali e artistiche che sicuramente faranno impazzire i fan del cantante e che sapranno incuriosire anche chi ha una conoscenza marginale del personaggio.

Bang Bang Baby

Forse uno dei prodotti più interessanti in fase di sviluppo per il 2020 è questa nuova serie crime ambientata negli anni 80 a Milano. Arianna Becheroni, giovanissima attrice che abbiamo visto nel film Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassman, e nella fiction Oltre la soglia, interpreta Alice, una ragazza che arriva a Milano per cercare suo padre e scopre che questo fa parte di una grossa organizzazione criminale mafiosa; per ritrovare il legame con il genitore entrerà a far parte della malavita fino ad assumere un ruolo di comando.

Le riprese della serie, che è ufficialmente la prima serie originale Amazon prodotta in Italia, inizieranno nel 2020 e sarà prodotta da una collaborazione fra The Apartment e Wildside.

Visto che i temi trattati saranno molto legati alla cultura pop, la terremo d’occhio molto volentieri.

Vita da Carlo

Vita da Carlo

Il vero protagonista della giornata è stato Carlo Verdone, che insieme a Aurelio e Luigi De Laurentis, ha annunciato il lancio di questa serie Tv Comedy in cui interpreterà se stesso romanzando le tante avventure e stranezze quotidiane che capitano ad un simbolo come lui quando gira per le strade di Roma, la città che lo ama alla follia e a cui è legato in maniera unica.

Dieci episodi in cui moltissime star italiane si alterneranno per “duettare” con il grande artista. Inutile dire che durante il racconto di alcuni degli aneddoti che animeranno la serie nessuno della stampa selezionatissima presente in sala è riuscito a trattenere le risate.

Per il comico romano la vera sfida, oltre a confrontarsi con un nuovo mezzo di comunicazione, sarà quella di portare lo spirito della genuinità romana anche al di fuori dei confini nazionali.

Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo

Il primo show italiano non-fiction Amazon Original approderà sulla piattaforma il 13 Marzo 2020. In questa caccia all’uomo, una squadra composta da ex-poliziotti, investigatori e ex militari dovrà trovare un gruppo di fuggitivi. I fuggiaschi saranno personaggi famosissimi che per 14 giorni dovranno vivere nell’anonimato evitando di lasciare tracce e di essere trovati dagli specialisti della caccia. Francesco Totti, Fedez, Diana del Bufalo, Claudio Santamaria e tanti altri saranno i concorrenti di questa prima edizione di questo nuovo reality, che a differenza di quelli proposti finora, punta sulla collaborazione invece che sulla prevalsa.

Innovazione, suspance e una narrazione rivoluzionaria sono gli assi di questo nuovo format di Endemolshine Italia, società che ha presentato al pubblico format che ormai sono brand conosciutissimi come Grande Fratello, La prova del Cuoco, Avanti un altro e tanti altri.

Il nuovo Social Brand Ambassador

Ultima novità annunciata da Nicole Morganti, riguarda il nuovo Social Brand Ambassador per Amazon Prime Video Italia. Si tratta di Fedez che per 12 mesi si occuperà di promuovere sui canali social le novità proposte dal marchio oltre ad essere uno dei protagonisti di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo

Una bella notizia per le produzioni nostrane che si vanno ad aggiungere a quelle già annunciate da Amazon per un 2020 ricco di novità e che potete scoprire QUI. Buona Visione!